Tuyển Product Marketing FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: PJICO Tower, số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện chiến lược marketing cho các sản phẩm B2B, đảm bảo phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội phát triển sản phẩm.

Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận liên quan để xây dựng thông điệp tiếp thị nhất quán và hiệu quả.

Quản lý nội dung tiếp thị trên các kênh truyền thông, bao gồm website, email marketing, sự kiện và tài liệu bán hàng.

Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị, từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu.

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc phát triển tài liệu bán hàng và chiến lược tiếp cận khách hàng.

Theo dõi xu hướng thị trường và công nghệ để đề xuất những cải tiến phù hợp cho sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực marketing B2B hoặc các vị trí liên quan.

Hiểu biết sâu về chiến lược tiếp thị sản phẩm, đặc biệt trong môi trường B2B.

Kỹ năng phân tích và nghiên cứu thị trường tốt.

Khả năng làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Thành thạo các công cụ marketing như Google Analytics, CRM, email marketing, v.v.

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại FPT Smart Cloud (FCI) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh.

Gói phúc lợi toàn diện, bao gồm bảo hiểm y tế 24/7.

Môi trường làm việc cởi mở, hỗ trợ và mang tính hợp tác cao.

Cơ hội làm việc với các chuyên gia địa phương và quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực Cloud/AI/Data.

Tài khoản miễn phí cho các nền tảng học trực tuyến như Udemy, Coursera, FPT eLearning, v.v.

Cơ hội phát triển sự nghiệp và nâng cao kỹ năng trong môi trường khởi nghiệp năng động và đầy thử thách.

Tham gia các hoạt động, sự kiện, cuộc thi đa dạng trong công ty và cấp tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Smart Cloud (FCI)

