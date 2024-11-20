Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 601 Cách Mạng Tháng 8, P15, Q10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
5. Khả năng thiết kế
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng các chuyên ngành Marketing và các ngành liên quan,
Đã làm tại các công ty dược là lợi thế
Trình độ Tiếng Anh đọc hiểu
Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có khả năng thiết kế và sử dụng các phần mềm ứng dựng thiết kế
Sử dụng thành thạo các phầm mềm văn phòng
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc: 601 Cách mạng tháng 8, quận 10, TPHCM
Thời gian làm việc : T2-T6 (7h30-16h30). Nghỉ trưa 1h (11h30-12h30)
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước VN gồm: BHXH (đóng 100% lương), BHYT,BHTN,BHTN 24/24.
Phụ cấp và các chính sách Công ty: Tiền ăn trưa, công tác phí, các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động tập thể, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, team building, đào tạo nâng cao trình độ, BH tai nạn....
Thưởng: Các ngày lễ tết 3/2,27/2,8/3,30/4 & 1/5, 2/9, tết DL..., thưởng Lương tháng 13, 14 tùy theo tình hình hoạt động của Công ty
Đánh giá KPI mỗi Quý 1 lần,mỗi lần thưởng từ 1 – 1,2 tháng lương tùy theo đánh giá hiệu quả công việc.
Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Tăng lương định kì hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
