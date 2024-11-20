Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 601 Cách Mạng Tháng 8, P15, Q10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

5. Khả năng thiết kế

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng các chuyên ngành Marketing và các ngành liên quan,

Đã làm tại các công ty dược là lợi thế

Trình độ Tiếng Anh đọc hiểu

Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có khả năng thiết kế và sử dụng các phần mềm ứng dựng thiết kế

Sử dụng thành thạo các phầm mềm văn phòng

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: 601 Cách mạng tháng 8, quận 10, TPHCM

Thời gian làm việc : T2-T6 (7h30-16h30). Nghỉ trưa 1h (11h30-12h30)

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước VN gồm: BHXH (đóng 100% lương), BHYT,BHTN,BHTN 24/24.

Phụ cấp và các chính sách Công ty: Tiền ăn trưa, công tác phí, các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động tập thể, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, team building, đào tạo nâng cao trình độ, BH tai nạn....

Thưởng: Các ngày lễ tết 3/2,27/2,8/3,30/4 & 1/5, 2/9, tết DL..., thưởng Lương tháng 13, 14 tùy theo tình hình hoạt động của Công ty

Đánh giá KPI mỗi Quý 1 lần,mỗi lần thưởng từ 1 – 1,2 tháng lương tùy theo đánh giá hiệu quả công việc.

Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Tăng lương định kì hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 - Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP EU Long Hậu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin