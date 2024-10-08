Tuyển Product Marketing Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường và nghiên cứu sản phẩm để xây dựng và đề xuất các phương án marketing phù hợp cho sản phẩm. Liên tục cập nhật các xu hướng marketing mới thông qua việc khảo sát các sản phẩm đối thủ, nghiên cứu các xu hướng marketing, áp dụng vào việc thực thi các hoạt động/ campaign marketing sản phẩm. Chịu trách nhiệm về việc phát triển, xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy sản phẩm tại thị trường mục tiêu... Chủ động quản lý, theo dõi và báo cáo trong mảng công việc được phân công. Tương tác làm việc với các bộ phận/ các phòng ban nội bộ công ty để đảm bảo kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đúng thời hạn. Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi sản phẩm được phân công Lập các báo cáo có liên quan và các công việc khác theo phân công từng thời kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing/Truyền thông Ứng viên nữ, ưu tiên 1996 - 1998 Tiếng Anh từ 700 TOEIC trở lên hoặc tương đương Có kinh nghiệm hơn 6 năm trở lên ở các vị trí product marketing/branding/marketing Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở các ngân hàng/công ty fintech/technology/FMCG Có kinh nghiệm marketing về các sản phẩm POS hoặc chuyển đổi số (CRM, CA, Cloud, invoice...) là một lợi thế Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch, hoạt động, sự kiện với quy mô đa dạng trên các nền tảng từ offline đến online. Đã từng triển khai các hoạt động activation, sự kiện nhằm marketing cho sản phẩm Đã từng triển khai xây dựng các tài liệu marketing của sản phẩm: POSM, video, TVC,... Có khả năng quản trị dự án độc lập và làm việc nhóm Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch truyền thông và triển khai thực hiện Sáng tạo, chủ động trong công việc. Ham học hỏi; muốn phát triển trong ngành fintech.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

- Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

- Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

- Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

- Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

- Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

- Quà tặng các ngày lễ trong năm

2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

- BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

- Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3. Môi trường làm việc hiện đại:

- Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại

- Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

- Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

4. Phát triển nghề nghiệp:

- Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

- Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

- Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

- Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:

- Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...

- Các câu lạc bộ:

CLB Cầu lông CLB Bóng đá CLB Yoga CLB Điền kinh CLB Bơi

CLB Cầu lông

CLB Bóng đá

CLB Yoga

CLB Điền kinh

CLB Bơi

Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

