Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN NAM HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

• Chuẩn bị hồ sơ & quản lý tiến trình mở tờ khai hải quan cho hàng hoá nhập khẩu;

• Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.

• Lập kế hoạch nhập hàng; kiểm soát hàng nhập đảm bảo thời hạn, số lượng, chất lượng, quy chuẩn

• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình nhập khẩu: thời hạn giao nhận, số lượng, chất lượng, quy chuẩn

• Giao dịch, làm báo cáo định kì và thủ tục thanh khoản cho cơ quan Hải quan

• Phối hợp cùng với Phòng kế toán, thực hiện các hoạt động xuất nhập hàng, kiểm tra tính chính xác của các phương thức thanh toán quốc tế

• Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bên có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng, nhận hàng

• Chuẩn bị báo cáo hàng tháng về xuất nhập khẩu hàng hoá, chứng từ.

• Các công việc liên quan đến bộ phận xuất nhập khẩu.

• Cập nhật và tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu

• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo