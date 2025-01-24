Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN NAM HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN NAM HƯNG
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
• Chuẩn bị hồ sơ & quản lý tiến trình mở tờ khai hải quan cho hàng hoá nhập khẩu;
• Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.
• Lập kế hoạch nhập hàng; kiểm soát hàng nhập đảm bảo thời hạn, số lượng, chất lượng, quy chuẩn
• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình nhập khẩu: thời hạn giao nhận, số lượng, chất lượng, quy chuẩn
• Giao dịch, làm báo cáo định kì và thủ tục thanh khoản cho cơ quan Hải quan
• Phối hợp cùng với Phòng kế toán, thực hiện các hoạt động xuất nhập hàng, kiểm tra tính chính xác của các phương thức thanh toán quốc tế
• Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bên có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng, nhận hàng
• Chuẩn bị báo cáo hàng tháng về xuất nhập khẩu hàng hoá, chứng từ.
• Các công việc liên quan đến bộ phận xuất nhập khẩu.
• Cập nhật và tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu
• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN NAM HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN NAM HƯNG
