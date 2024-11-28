Tuyển Product Marketing Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các dự án liên quan đến Chuyển đổi số - Digital Lending Transformation theo phân công của Ban Lãnh đạo Công ty;

Tích cực tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mới phù hợp với chiến lược của Công ty theo từng thời kỳ

Chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để thiết kế và xây dựng các tính năng, yêu cầu cần sử dụng các công nghệ số hóa trong quy trình cấp tín dụng tiêu dùng đem lại doanh thu và hiệu quả tài chính cho Công ty;

Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các dự án từ giai đoạn xác định phạm vi đến khi thực hiện; đảm bảo tất cả các công việc của dự án được hoàn thành theo đúng kế hoạch

Phối hợp với các Phòng ban nghiệp vụ và Khối Công nghệ thông tin trong việc tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp.

Tham vấn và hỗ trợ phòng ban liên quan để đảm bảo triển khai sản phẩm, đạt mục tiêu và chiến lược của Công ty;

Cập nhật tiến độ và mọi vấn đề liên quan đến các dự án được phân công cho Trưởng Phòng, cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra và đưa ra các giải pháp khắc phục

Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ Đại Học trở lên

Đại Học trở lên

Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các TCTD hoặc các Công ty Fintech,ở mảng Product Owner hoặc Business Anaslyst.

từ 2 năm

Hiểu biết về ngân hàng số, các nền tảng kĩ thuật số hỗ trợ trong ngành tài chính.

Đã từng hoặc đang thực hiện các dự án liên quan đến các công nghệ OCR, eKYC, Video Call-KYC, phát triến tính năng sản phẩm dịch vụ trên Mobile App, Web app...trong lĩnh vực tài chính.

Có kinh nghiệm là Quản lý dự án là 1 lợi thế

Am hiểu thị trường bán lẻ, các sản phẩm tín dụng cá nhân và dịch vụ ngân hàng/công ty tài chính.

Tiếng Anh thành thạo. Giao tiếp tiếng Anh (email, mô tả, xây dựng tài liệu và thuyết trình) trong công việc là bắt buộc.

Thành thạo Word, Excel, Power Point, Visio.

Địa điểm làm việc: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Building, số 43-45 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ hai đến Thứ sáu (8h30 - 17h30).

Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận

thỏa thuận

- 12 ngày nghỉ phép + 01 ngày phép vào ngày sinh nhật + thêm ngày phép theo chính sách khen thưởng

- BHYT, BHXH, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, Đồng phục theo quy định

- Đào tạo, trao đổi, học tập, các hoạt động Team building, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt Pro Company

