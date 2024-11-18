Tuyển Product Marketing CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú

Mô Tả Công Việc Product Marketing

- Xây dựng Marketing Plan thúc đẩy bán hàng và gia tăng nhận diện tại các điểm bán

- Lập kế hoạch phát triển thương hiệu sản phẩm

- Xây dựng chiến lược, mục tiêu sản phẩm theo chiến lược Công ty

- Xây dựng, giám sát, kiểm soát hiệu suất và ngân sách

- Lập kế hoạch khi tung sản phẩm mới (POSM, chương trình Khuyến mãi, quảng cáo, truyền thông, ...)

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường/ đối thủ

- Kết hợp đội ngũ bán hàng để thống kê và huấn luyện trưng bày vật phẩm quảng cáo tại điểm bán, đào tạo kiến thức sản phẩm, hỗ trợ tài liệu bán hàng

- Phối hợp cùng các Bộ phận liên quan (Digital, Thiết kế, ...) lên ý tưởng thiết kế, lập kế hoạch và triển khai các vật phẩm quảng cáo (POSM) và vật phẩm hỗ trợ bán hàng

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing, đề xuất các giải pháp cải tiến

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý/ Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành QTKD, Marketing, Dược sĩ

- Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại vị trí Marketing/ Product ở công ty Dược phẩm

- Tiếng Anh khá

- Kiến thức sản phẩm/ thị trường Dược phẩm

- Am hiểu thị trường kinh doanh dược phẩm, hệ thống phân phối, bán hàng

- Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng quản lý dự án tốt.

Quyền Lợi

- BHXH

- Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh

- Lương tháng 13

- Du lịch, Teambuilding

- Tăng lương định kỳ hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

- Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty

- Cơ hội phát triển lên vị trí Product Manager

Cách Thức Ứng Tuyển

