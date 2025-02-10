Tuyển Product Marketing CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 202 Lý Chính Thắng Phường 09 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược tiếp thị sản phẩm toàn diện, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, và định vị sản phẩm.
Xây dựng và quản lý ngân sách tiếp thị sản phẩm.
Phối hợp với các bộ phận khác (như bộ phận bán hàng, bộ phận sản xuất) để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp tiếp thị.
Phát triển và quản lý nội dung tiếp thị, bao gồm tài liệu sản phẩm, bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, và các ấn phẩm khác.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị sản phẩm.
Đề xuất các cải tiến và cập nhật cho chiến lược tiếp thị sản phẩm.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về hiệu quả hoạt động.
Tham gia vào các sự kiện và hội thảo ngành để quảng bá sản phẩm.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thị trường, công nghệ mới liên quan đến sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị sản phẩm.
Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật tiếp thị sản phẩm.
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ tiếp thị kỹ thuật số (digital marketing).
Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Được làm việc trong môi trường năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 202 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM

