Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6th Element, Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Từ 35 Triệu

Tham gia vào đội ngũ để làm việc cho các dự án SAP - Triển khai/các dự án AMS

Tham gia vào các hoạt động đánh giá và phân tích trước khi bắt đầu dự án

Thực hiện các hoạt động quản lý dự án trong công ty và dẫn dắt nhóm dự án đạt được các mục tiêu dự án và của các bên liên quan

Với Mức Lương Từ 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan (kinh tế, CNTT, Kỹ thuật,...)

Kinh nghiệm: Có kiến thức và có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 đến 3 dự án triển khai/triển khai SAP/ ERP full life cycle hoặc các dự án hỗ trợ và phát triển.

Có kinh nghiệm quản trị các dự án liên quan đến quản trị nguồn nhân lực (HCM), Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics), Phân hệ Tài chính Kế Toán,... là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh trong công việc (Giao tiếp và viết Tài liệu).

Tin học: Sử dụng tốt các công công cụ MS Office (Excel, Word, PPT).

Kiến thức: Kiến thức về Quy trình quản lý dự án, Biết cách sử dụng ít nhất một công cụ quản lý dự án.

Ưu tiên PM có chứng chỉ PMP.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng điều phối công việc, khả năng truyền cảm hứng cho đồng nghiệp

Thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc.

Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin: Tuân thủ các quy định, quy chế về an toàn thông tin của Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm) .

Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Carrer Path rõ ràng .

Review lương hằng năm.

OT theo quy định của pháp luật

Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV .

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm .

Tham gia các chương trình Teambuilding .

Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year and Party...

Tham gia các CLB Bóng đá, Âm nhạc, Sách...

