Tuyển Product Owner/Product Manager TP Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Chiến lược và phát triển sản phẩm

• Xây dựng và triển khai chiến lược sản phẩm, tập trung vào tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tăng doanh thu từ IAA/IAP.

• Nghiên cứu và nắm bắt xu hướng thị trường mobile app toàn cầu, đề xuất các tính năng mới và cải tiến dựa trên phản hồi từ người dùng và dữ liệu phân tích.

2. Quản lý phát triển sản phẩm

• Lập kế hoạch và quản lý sản phẩm, xây dựng User Stories rõ ràng và truyền đạt tới team phát triển.

• Làm việc chặt chẽ với đội phát triển (developer, UI/UX) để đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng.

• Điều phối giữa các bộ phận liên quan (content, marketing, design) để đảm bảo sự đồng nhất trong định hướng sản phẩm.

• Tham gia trải nghiệm sản phẩm, hiểu người dùng để đưa ra đề xuất cho sản phẩm.

3. Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất

• Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu suất sản phẩm, xác định vấn đề của sản phẩm và đề xuất các cải tiến.

• Quản lý ứng dụng trên Google Play, tối ưu ASO.

4. Truyền thông và phối hợp