Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Product Owner/Product Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà N01A

- 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nội dung công việc
Tham gia xây dựng/phát triển 02 Domain/Dự án:\
• LOS / Hệ thống thẩm định và phê duyệt khoản vay
LOS / Hệ thống thẩm định và phê duyệt khoản vay
• Decision Engine - module thẩm định và ra quyết định tín dụng
Decision Engine - module thẩm định và ra quyết định tín dụng
1.1. Phân tích yêu cầu
• Làm việc trực tiếp với khách hàng (bên ngoài & nội bộ) để tiếp nhận yêu cầu và xác định phạm vi sản phẩm
• Thực hiện đánh giá và sắp xếp ưu tiên theo yêu cầu kinh doanh và yêu cầu hệ thống cho các danh mục yêu cầu nhận được theo từng giai đoạn Backlog
• Lập kế hoạch về nguồn lực và trực tiếp phân bổ nguồn lực (Dev, BA, Tester...) cho các giai đoạn của dự án
1.2. Quản lý phát triển sản phẩm
• Thiết lập mục tiêu và kế hoạch cho Squad team theo từng Sprint
• Hướng dẫn, đảm bảo các thành viên Squad team hiểu về yêu cầu và mục tiêu phát triển sản phẩm
• Là đầu mối tương tác với các Squad hoặc các đơn vị khác để đồng bộ các mục tiêu và công việc

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 307/6 Nguyễn văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TpHCM

