Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
- Hà Nội: Tòa nhà N01A
- 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nội dung công việc
Tham gia xây dựng/phát triển 02 Domain/Dự án:\
• LOS / Hệ thống thẩm định và phê duyệt khoản vay
• Decision Engine - module thẩm định và ra quyết định tín dụng
1.1. Phân tích yêu cầu
• Làm việc trực tiếp với khách hàng (bên ngoài & nội bộ) để tiếp nhận yêu cầu và xác định phạm vi sản phẩm
• Thực hiện đánh giá và sắp xếp ưu tiên theo yêu cầu kinh doanh và yêu cầu hệ thống cho các danh mục yêu cầu nhận được theo từng giai đoạn Backlog
• Lập kế hoạch về nguồn lực và trực tiếp phân bổ nguồn lực (Dev, BA, Tester...) cho các giai đoạn của dự án
1.2. Quản lý phát triển sản phẩm
• Thiết lập mục tiêu và kế hoạch cho Squad team theo từng Sprint
• Hướng dẫn, đảm bảo các thành viên Squad team hiểu về yêu cầu và mục tiêu phát triển sản phẩm
• Là đầu mối tương tác với các Squad hoặc các đơn vị khác để đồng bộ các mục tiêu và công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
