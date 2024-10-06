Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà UDIC Complex N04, Phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Quản lý dự án CDMS Nghiên cứu và lập kế hoạch phát triển các tính năng mới Hợp tác với các đội thiết kế và lập trình để phát triển trang web theo kế hoạch đã đề xuất Thực hiện các điều chỉnh và tối ưu hóa hệ thống dựa trên yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết sâu rộng về Net Zero, bảo vệ môi trường Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về quản lý dự án Kỹ năng nghiên cứu, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch Khả năng làm việc nhóm và xử lý công việc dưới áp lực cao Thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 10,000,000 đến 13,000,000 VND mỗi tháng, xét tăng lương 2 lần một năm, được đóng BHXH theo quy định của nhà nước. Thưởng Tết và thưởng dự án dựa trên KPIs. Du lịch công ty và Tiệc cuối năm hàng năm. 12 ngày phép năm và các ngày lễ theo quy định của nhà nước. Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

