Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà UDIC Complex N04, Phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Quản lý dự án CDMS
Nghiên cứu và lập kế hoạch phát triển các tính năng mới
Hợp tác với các đội thiết kế và lập trình để phát triển trang web theo kế hoạch đã đề xuất
Thực hiện các điều chỉnh và tối ưu hóa hệ thống dựa trên yêu cầu của khách hàng
Quản lý dự án CDMS
Nghiên cứu và lập kế hoạch phát triển các tính năng mới
Hợp tác với các đội thiết kế và lập trình để phát triển trang web theo kế hoạch đã đề xuất
Thực hiện các điều chỉnh và tối ưu hóa hệ thống dựa trên yêu cầu của khách hàng
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết sâu rộng về Net Zero, bảo vệ môi trường
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về quản lý dự án
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch
Khả năng làm việc nhóm và xử lý công việc dưới áp lực cao
Thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh từ 10,000,000 đến 13,000,000 VND mỗi tháng, xét tăng lương 2 lần một năm, được đóng BHXH theo quy định của nhà nước.
Thưởng Tết và thưởng dự án dựa trên KPIs.
Du lịch công ty và Tiệc cuối năm hàng năm.
12 ngày phép năm và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI