Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà UDIC Complex N04, Phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Quản lý dự án CDMS Nghiên cứu và lập kế hoạch phát triển các tính năng mới Hợp tác với các đội thiết kế và lập trình để phát triển trang web theo kế hoạch đã đề xuất Thực hiện các điều chỉnh và tối ưu hóa hệ thống dựa trên yêu cầu của khách hàng
Quản lý dự án CDMS
Nghiên cứu và lập kế hoạch phát triển các tính năng mới
Hợp tác với các đội thiết kế và lập trình để phát triển trang web theo kế hoạch đã đề xuất
Thực hiện các điều chỉnh và tối ưu hóa hệ thống dựa trên yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết sâu rộng về Net Zero, bảo vệ môi trường Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về quản lý dự án Kỹ năng nghiên cứu, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch Khả năng làm việc nhóm và xử lý công việc dưới áp lực cao Thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp
Có hiểu biết sâu rộng về Net Zero, bảo vệ môi trường
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về quản lý dự án
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch
Khả năng làm việc nhóm và xử lý công việc dưới áp lực cao
Thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 10,000,000 đến 13,000,000 VND mỗi tháng, xét tăng lương 2 lần một năm, được đóng BHXH theo quy định của nhà nước. Thưởng Tết và thưởng dự án dựa trên KPIs. Du lịch công ty và Tiệc cuối năm hàng năm. 12 ngày phép năm và các ngày lễ theo quy định của nhà nước. Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp
Mức lương cạnh tranh từ 10,000,000 đến 13,000,000 VND mỗi tháng, xét tăng lương 2 lần một năm, được đóng BHXH theo quy định của nhà nước.
Thưởng Tết và thưởng dự án dựa trên KPIs.
Du lịch công ty và Tiệc cuối năm hàng năm.
12 ngày phép năm và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 164 Phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

