Tuyển Project Manager Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng từ Chuyên viên tư vấn sản phẩm, đảm bảo hiểu thấu đáo và làm rõ mọi thắc mắc;

Cung cấp ước tính kịp thời để đáp ứng các yêu cầu có tính đến sự sẵn có của các nguồn lực, hiệu quả và định hướng của công ty;

Thảo luận với Tư vấn sản phẩm để điều hướng khách hàng về các mốc giao hàng có tính đến ngân sách, nguồn nhân lực, thời gian, cam kết chất lượng và sự hài lòng của khách hàng;

Giám sát và theo dõi tiến độ hàng ngày của các thành viên để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ;

Chủ động khắc phục sự cố và cảm nhận rủi ro trong suốt vòng đời dự án;

Tạo điều kiện thảo luận, ra quyết định và giải quyết xung đột;

Chịu trách nhiệm thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài thông suốt, minh bạch và kịp thời;

Chịu trách nhiệm về báo cáo và tài liệu dự án;

Không ngừng đóng góp vào sự phát triển của nhóm Quản lý dự án bằng các sáng kiến và chia sẻ kiến thức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm quản lý dự án trong lĩnh vực CNTT (Từng tiếp xúc với các dự án FinTech là một điểm cộng);

Có kinh nghiệm với các công cụ Quản lý dự án và phương pháp Scrum/Agile;

Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và quy trình phối hợp;

Bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc một lĩnh vực liên quan là một lợi thế (nhưng thực sự, thái độ dám làm và thành tích thành công đã được chứng minh sẽ nói lên nhiều điều hơn);

Chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP) hoặc chứng chỉ quản lý dự án khác cũng được đánh giá cao;

Kỹ năng giao tiếp nội bộ và đối mặt với khách hàng quốc tế xuất sắc với nhóm toàn cầu;

Một người tự bắt đầu có khả năng lãnh đạo các bên liên quan và các thành viên trong nhóm với tinh thần làm chủ mạnh mẽ;

Thích giải quyết các vấn đề phức tạp và tự hào về điều đó;

Tại Công ty TNHH Equix Technologies Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận lương theo năng lực, upto 45M Gross

100% lương trong thời gian thử việc.

Xét tăng lương 1 lần/năm.

Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu suất, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,...

Bảo hiểm Bảo Việt cho nhân sự chính thức từ 6 tháng.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp khi trở thành nhân sự chính thức.

Chế độ ốm đau, hiếu hỉ, khuyến khích tài năng trẻ,...

Môi trường trẻ trung năng động và đầy nhiệt huyết.

Thời gian làm việc linh hoạt.

Được đào tạo 1-1 với Quản lý hoặc Senior.

Du lịch nghỉ mát hàng năm, nhiều hoạt động teambuilding.

Hỗ trợ hoạt động CLB như Cầu lông, Yoga, Đá bóng, Bơi-Đạp-Chạy,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Equix Technologies

