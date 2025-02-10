Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu

Mức lương 40 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 40 - 45 Triệu

Tham gia quản lý các dự án với khách hàng

Trao đổi với khách hàng để nhận yêu cầu hoặc tư vấn cho khách hàng các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu

Phối hợp với các thành viên dự án để phân tích các yêu cầu của khách hàng, đưa ra ước lượng nỗ lực dự án.

Xây dựng kế hoạch phát triển dự án, theo dõi, cập nhật tình hình dự án thường xuyên với khách hàng và Ban giám đốc

Đề xuất các giải pháp để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án theo kế hoạch

Tham gia xây dựng quy trình quản lý dự án ở công ty

Với Mức Lương 40 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý dự án.

Có kinh nghiệm quản lý dự án theo phương pháp Agile Scrum.

Nhiệt tình, chủ động, có khả năng chịu áp lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt.

Chứng chỉ PMP

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh

Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm (upto 45 triệu)

13 tháng lương/năm , thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng dự án,....

Môi trường trẻ, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Được đào tạo về kỹ năng công nghệ, các kỹ năng mềm, các kỹ năng quản lý dự án,...

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe VBI Premium Care cho nhân viên chính thức.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) và công ty (nghỉ mát, team building, sinh nhật,...)

Được tham gia vào các nhóm, câu lạc bộ bóng đá, game của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT

