Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 27 Triệu

Mức lương 16 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 16 - 27 Triệu

Đảm nhận nhiệm vụ chính là phát triển tính năng mới, bảo trì, tối ưu backend cho hệ thống Lưu trữ, xử lý dữ liệu media và sản phẩm Bizfly Cloud VoD. Có cơ hội tiếp xúc, tham gia giải quyết nhiều bài toán khó về kiến trúc hệ thống để đáp ứng quy mô sử dụng lớn, logic phức tạp. Nghiên cứu, phát triển các chức năng xử lý media (image processing, transcode video, video streaming) Có cơ hội phát triển theo hướng Backend Engineer hoặc Software Architecture để phụ trách thiết kế, xây dựng backend cho các hệ thống mới theo yêu cầu của bộ phận, tham gia sâu hơn vào các giai đoạn của quá trình phát triển phần mềm (SDLC)

Với Mức Lương 16 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm lập trình Python Có kinh nghiệm sử dụng một trong các Framework: Flask, Django. Có kinh nghiệm sử dụng các loại database sau: MongoDB, MySQL, Redis, Memcached. Có kinh nghiệm sử dụng RabbitMQ, Celery. Có kinh nghiệm sử dụng Git, Ansible, Docker Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành Linux/OSX Biết sử dụng Nginx ở mức căn bản (có thể cấu hình upstream, proxy pass...) Đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên thích đi sâu về hướng backend, kiến trúc hệ thống phục vụ cho website, ứng dụng di động; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; tỉ mỉ; cẩn thận.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công... Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:

Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:

Thời gian làm việc thực tế Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI Năng lực/đóng góp của bản thân

CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Môi trường và điều kiện làm việc:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:

Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi... Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm Giải bóng đá thường niên Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care

Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:

Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty). Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động). Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:

Xét lọc hồ sơ đạt yêu cầu Phỏng vấn trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

