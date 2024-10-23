Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 655 Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, TP Biên Hoà, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai, kiểm soát, đánh giá các hoạt động kinh doanh của cửa hàng Quản lý các hoạt động bán hàng, dịch vụ khách hàng, kiểm soát hàng tồn kho Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng Quản lý các hoạt động tài chính, báo cáo doanh số Thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo, khuyến mãi để tăng doanh thu Đề xuất các giải pháp kinh doanh nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh
Lên kế hoạch, triển khai, kiểm soát, đánh giá các hoạt động kinh doanh của cửa hàng
Quản lý các hoạt động bán hàng, dịch vụ khách hàng, kiểm soát hàng tồn kho
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng
Quản lý các hoạt động tài chính, báo cáo doanh số
Thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo, khuyến mãi để tăng doanh thu
Đề xuất các giải pháp kinh doanh nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, cao từ 1m58 Nam/Nữ, từ 26- 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Đã có kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm trở lên Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ từ 1 năm trở lên Có kỹ năng bán hàng, quản lý đội ngũ, giải quyết khiếu nại Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, cao từ 1m58
Nam/Nữ, từ 26- 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Đã có kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm trở lên
Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ từ 1 năm trở lên
Có kỹ năng bán hàng, quản lý đội ngũ, giải quyết khiếu nại
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15,000,000 đ - 20,000,000 đ/ tháng. Được mua các sản phẩm của Công ty và đối tác với giá đặc biệt ưu đãi. Đóng BHXH, nghỉ phép, nghỉ & thưởng lễ/ tết đầy đủ Sinh nhật, 8/3, 20/10... cơ hội được tặng các sản phẩm váy của Công ty. Thử việc 02 tháng, nhận 85% lương cơ bản Cấp phát đồng phục miễn phí Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao. Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân. Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ...
Thu nhập: 15,000,000 đ - 20,000,000 đ/ tháng.
Được mua các sản phẩm của Công ty và đối tác với giá đặc biệt ưu đãi.
Đóng BHXH, nghỉ phép, nghỉ & thưởng lễ/ tết đầy đủ
Sinh nhật, 8/3, 20/10... cơ hội được tặng các sản phẩm váy của Công ty.
Thử việc 02 tháng, nhận 85% lương cơ bản
Cấp phát đồng phục miễn phí
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.
Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 83 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

