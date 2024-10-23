Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 655 Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, TP Biên Hoà, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai, kiểm soát, đánh giá các hoạt động kinh doanh của cửa hàng Quản lý các hoạt động bán hàng, dịch vụ khách hàng, kiểm soát hàng tồn kho Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng Quản lý các hoạt động tài chính, báo cáo doanh số Thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo, khuyến mãi để tăng doanh thu Đề xuất các giải pháp kinh doanh nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh

Lên kế hoạch, triển khai, kiểm soát, đánh giá các hoạt động kinh doanh của cửa hàng

Quản lý các hoạt động bán hàng, dịch vụ khách hàng, kiểm soát hàng tồn kho

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng

Quản lý các hoạt động tài chính, báo cáo doanh số

Thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo, khuyến mãi để tăng doanh thu

Đề xuất các giải pháp kinh doanh nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, cao từ 1m58 Nam/Nữ, từ 26- 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Đã có kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm trở lên Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ từ 1 năm trở lên Có kỹ năng bán hàng, quản lý đội ngũ, giải quyết khiếu nại Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, cao từ 1m58

Nam/Nữ, từ 26- 35 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Đã có kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm trở lên

Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ từ 1 năm trở lên

Có kỹ năng bán hàng, quản lý đội ngũ, giải quyết khiếu nại

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15,000,000 đ - 20,000,000 đ/ tháng. Được mua các sản phẩm của Công ty và đối tác với giá đặc biệt ưu đãi. Đóng BHXH, nghỉ phép, nghỉ & thưởng lễ/ tết đầy đủ Sinh nhật, 8/3, 20/10... cơ hội được tặng các sản phẩm váy của Công ty. Thử việc 02 tháng, nhận 85% lương cơ bản Cấp phát đồng phục miễn phí Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao. Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân. Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ...

Thu nhập: 15,000,000 đ - 20,000,000 đ/ tháng.

Được mua các sản phẩm của Công ty và đối tác với giá đặc biệt ưu đãi.

Đóng BHXH, nghỉ phép, nghỉ & thưởng lễ/ tết đầy đủ

Sinh nhật, 8/3, 20/10... cơ hội được tặng các sản phẩm váy của Công ty.

Thử việc 02 tháng, nhận 85% lương cơ bản

Cấp phát đồng phục miễn phí

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

Được đào tạo kỹ năng và thay đổi tư duy liên tục để phát triển bản thân.

Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin