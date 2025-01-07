Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ, thưởng lễ, tết, hiếu hỉ

- Được tham gia các khóa đào tạo giá trị nâng cao năng lực

- Được định hướng thăng tiến lên các vị trí quản lý chuỗi, quản lý khu vực, vị trí văn phòng,..., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tổ chức, quản lý, phối hợp toàn diện các hoạt động của Cửa hàng bao gồm: Nhân sự, hàng hóa, dịch vụ tổ chức nhằm tiến hành kinh doanh thúc đẩy doanh số.
- Sắp xếp lịch làm việc, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc
- Giám sát bán hàng, kiểm tra cách trưng bày hàng hóa, quản lý hàng hóa, nắm bắt số lượng tồn kho hàng ngày...
- Triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy và đảm bảo mục tiêu doanh số cửa hàng
- Quản lý dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ nhận tuyển Nữ có kinh nghiệm làm quản lý, cửa hàng trưởng các cửa hàng, chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị mini tương đương từ năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

