Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
- Hồ Chí Minh:
- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ, thưởng lễ, tết, hiếu hỉ
- Được tham gia các khóa đào tạo giá trị nâng cao năng lực
- Được định hướng thăng tiến lên các vị trí quản lý chuỗi, quản lý khu vực, vị trí văn phòng,..., Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tổ chức, quản lý, phối hợp toàn diện các hoạt động của Cửa hàng bao gồm: Nhân sự, hàng hóa, dịch vụ tổ chức nhằm tiến hành kinh doanh thúc đẩy doanh số.
- Sắp xếp lịch làm việc, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc
- Giám sát bán hàng, kiểm tra cách trưng bày hàng hóa, quản lý hàng hóa, nắm bắt số lượng tồn kho hàng ngày...
- Triển khai thực hiện các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy và đảm bảo mục tiêu doanh số cửa hàng
- Quản lý dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
