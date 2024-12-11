Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
MÔ TẢ CHUNG VỀ CÔNG VIỆC
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Hệ thống cửa hàng khu vực HCM, Bình Dương và Biên Hòa
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Tổ trưởng/Giám sát chuỗi cửa hàng (ưu tiên ngành F&B > Retail > FMCG), cấp Quản Lý tối thiểu 03 ở vị trí tương đương.
- Mở ca được 5h sáng (xoay ca Ban Quản Lý), môi trường không gian mở.
- Kỹ năng giao tiếp và xử lí vấn đề tốt.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Vận hành, Con người, Hàng hóa, Chi phí,...
- Khả năng sắp xếp công việc & chịu được áp lực cao.
- Kỹ năng leader, tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa.
- Kỹ năng tuân thủ, triển khai tốt quy định/quy trình Công ty.
- Có kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PPT).
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng và phụ cấp hấp dẫn.
- Mức lương thử việc lên đến 100% chính thức.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/24 theo quy định.
- Thưởng nhân viên xuất sắc tháng, thưởng sáng tạo, UC, Sales,...(theo tháng/quý)
- Giảm giá 50% khi sử dụng dịch vụ trong ca làm việc.
- Môi trường làm việc chuyên nhiệp, thân thiện.
- Được đào tạo phát triển nội bộ đối với các vị trí tiềm năng.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển cao.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công ty: OPS'System, Teambuilding, YEP,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
