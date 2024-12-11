Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

MÔ TẢ CHUNG VỀ CÔNG VIỆC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Hệ thống cửa hàng khu vực HCM, Bình Dương và Biên Hòa

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Tổ trưởng/Giám sát chuỗi cửa hàng (ưu tiên ngành F&B > Retail > FMCG), cấp Quản Lý tối thiểu 03 ở vị trí tương đương.

- Mở ca được 5h sáng (xoay ca Ban Quản Lý), môi trường không gian mở.

- Kỹ năng giao tiếp và xử lí vấn đề tốt.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Vận hành, Con người, Hàng hóa, Chi phí,...

- Khả năng sắp xếp công việc & chịu được áp lực cao.

- Kỹ năng leader, tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa.

- Kỹ năng tuân thủ, triển khai tốt quy định/quy trình Công ty.

- Có kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PPT).

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và phụ cấp hấp dẫn.

- Mức lương thử việc lên đến 100% chính thức.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/24 theo quy định.

- Thưởng nhân viên xuất sắc tháng, thưởng sáng tạo, UC, Sales,...(theo tháng/quý)

- Giảm giá 50% khi sử dụng dịch vụ trong ca làm việc.

- Môi trường làm việc chuyên nhiệp, thân thiện.

- Được đào tạo phát triển nội bộ đối với các vị trí tiềm năng.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển cao.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công ty: OPS'System, Teambuilding, YEP,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.