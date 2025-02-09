Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: bao gồm lương cơ bản + phụ cấp mỗi tháng + thưởng doanh thu Thưởng cuối năm tùy vào tình hình kinh doanh công ty Tham gia BHYT, BHXH, BHTN Chế độ phúc lợi khác (sinh nhật, ốm đau, teambuilding, YEP, phép năm ...) Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung..., Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Những công việc chính:
1. Về nhân sự:
Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự.
Hỗ trợ training nhân sự mới.
Xây dựng môi trường làm việc thân thiện và hoà nhập cho các thành viên trong cửa hàng.
Chiụ trách nhiệm xếp ca làm việc, đảm bảo số lượng nhân viên trong ca làm việc và làm việc đúng quy trình.
2. Về vận hành:
Đảm bảo nắm vững, hướng dẫn nội quy và quy trình vận hành của cửa hàng đầy đủ, mang đến trải nghiệm tiểu chuẩn và chất lượng cho khách hàng.
Đảm bảo sản phẩm của cửa hàng được thực hiện chính xác, đồng nhất và chất lượng.
Tiếp nhận và triển khai các thông tin thay đổi về chính sách, nội quy công ty; Các chương trình khuyến mãi, quảng bá hình ảnh cửa hàng, tiếp cận khách hàng tiềm năng khu vực.
Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành các công việc của cửa hàng.
Thực hiện vận hành theo ban hành của cấp trên.
3. Về doanh thu và chi phí:
Kiểm soát chi phí và duy trì sự phát triển lợi nhuận của cửa hàng.
Đảm bảo quy trình sử sự Petty-cash, nộp doanh thu phải được thực hiện đúng. Chịu trách nhiệm trực tiếp với doanh thu cửa hàng.
4. Về hàng hoá:
Order hàng hoá theo thời gian phù hợp với cửa hàng và các bên supplier.
Kiểm soát lượng tồn nguyên vật liệu theo ngày. Hạn chế tối đa lượng hàng hoá phải huỷ.
Thực hiện báo cáo xuất, nhập, huỷ và hao hụt hàng tháng theo form, file, quy trình. Đảm bảo việc xuất, nhập, huỷ hàng được lưu lại đầy đủ mỗi ngày.
Kiểm soát và theo dõi hàng hoá tại cửa hàng, đảm bảo luôn đầy đủ sử dụng cho vận hành cửa hàng, tránh hao hụt. Kiểm soát tồn kho tối ưu, hiệu quả.
5. Về tài sản cửa hàng:
Bảo quản và đảm bảo hạn chế tất cả các tình huống xảy ra làm hư hỏng tài sản, máy móc, trang thiết bị của cửa hàng.
Đề phòng và ngăn chạn các hành vi gian lận của nhân viên cũng như khách hàng.
Báo cáo trực tiếp: GĐ KINH DOANH CÀ PHÊ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Yêu cầu chuyên môn kinh nghiệm:
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cửa hàng mảng cà phê
Thông thạo nghiệp vụ quản lý nhân sự và điều phối công việc trong nhà hàng/cửa hàng cà phê.
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu
Có kiến thức căn bản về cà phê.
Có khả năng và kinh nghiệm xử lí tình huống, sự cố khách hàng.
2.Tính cách/ Thái độ:
Trung thực, cẩn thận, chi tiết, chủ động.
Có thể làm việc xoay ca.
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 95A, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

