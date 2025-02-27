Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH 4Men Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Thành phố Biên Hòa

Quản lý nhân viên.

- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên hàng tuần.

- Giám sát nhân viên thực hiện theo nội quy, theo quy trình làm việc của công ty.

- Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.

- Tạo động lực cho nhân viên mỗi ngày. Định hướng con đường sự nghiệp cho nhân viên.

- Đề xuất tuyển dụng đảm bảo số lượng nhân viên luôn ổn định.

- Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình. Trực tiếp đào tạo nhân viên mới

- Họp nhân viên. Đánh giá kết quả của nhân viên định kỳ.

Theo dõi, giám sát hoạt động bán hàng.

- Nắm được doanh thu bán hàng hàng ngày. Phải tìm hiểu nguyên nhân khi có những biến đổi doanh thu đột biến.

- Theo dõi số tiền bán ra hàng ngày. Kiểm tra, đối chiếu sổ nhật ký bán hàng của thu ngân với sổ tay bán hàng của nhân viên. Cùng kết ca và xác nhận số tiên thực có trong két với thu ngân

- Quản lý những chi phí phát sinh tại cửa hàng, lên kế hoạch cắt giảm, tối ưu đến mức thấp nhất

- Kiểm tra vệ sinh và cách trưng bày hàng hóa sao cho khoa học, thẩm mỹ và phải thường xuyên thay đổi.

- Nắm bắt các mã hàng bán nhanh/chậm và tìm hiểu lý do

- Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên.

Quản lý hàng hoá và tài sản cố định.

- Kiểm tra thường xuyên và nắm chính xác hàng hoá và tài sản cố định tại cửa hàng.

- Lập đề xuất kế hoạch nhập hàng, châm hàng

- Quản lý số liệu xuất – nhập hàng hóa cửa hàng.

- Quản lý chất lượng cũng như việc bảo quản hàng hóa, tài sản cố định của cửa hàng.

- Giải trình khi xảy ra mất mát hư hỏng.

- Hàng tháng cùng với kế toán công ty kiểm tra hàng hóa của cửa hàng do mình quản lý

Nghiên cứu thị trường, khách hàng.

- Nắm bắt được tình hình của các cửa hàng lân cận hoặc một số cửa hàng trong khu vực.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đề xuất các giải pháp tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Dựa vào nhu cầu khách hàng đánh giá, nhận định về xu hướng thời trang mới và so sánh với các sản phẩm của cửa hàng đưa ra hướng đi mới, kế hoạch mới về sản phẩm cho công ty.

- Quản lý lượng khách Vip thường xuyên lui tới mua sắm tại cửa hàng: tài khoản, mã số VIP Card, sở thích, tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ… và thông báo đến họ những thông tin mới nhât vê sản phẩm của công ty (có thê hướng dẫn cho NVBH).

Nhiệm vụ khác.

- Nộp tiền và hóa đơn về cho công ty theo quy định.

- Thực hiện báo cáo định kỳ (Báo cáo ngày, báo cáo tuần) cho phòng kinh doanh.

- Phối hợp với phòng marketing thực hiện chương trình khuyến mãi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công công việc của cấp trên.

-Nam/nữ từ 22-32 tuổi

- Tốt nghiệp THPT trở lên, có ít nhât 1 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng về thời trang, hệ thống chuỗi tiêu dùng nhanh.

- Trình độ tin học văn phòng: Word, Excel, Email, Internet…

- Có kỹ năng hoạch định và tổ chức, có tố chât lãnh đạo

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, thân thiện, vui vẻ với khách hàng

- Ngoại hình khá, sức khỏe tốt

- Trung thực, thật thà, cẩn thận, chăm chỉ

- Ý thức tự giác, kỷ luật cao, có tinh thần hợp tác, có trách nhiệm

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7.5 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

