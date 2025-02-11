Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 USD

Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma

Mức lương
12 - 20 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Bình Dương, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 20 USD

Mô tả công việc:
1. Quản lý và phát triển kinh doanh:
• Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
• Định hướng và phát triển mạng lưới phân phối, khách hàng, đối tác trong lĩnh vực mẹ và bé.
2. Quản lý đội ngũ kinh doanh:
• Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh.
• Đảm bảo đội ngũ đạt chỉ tiêu doanh số và hiệu quả kinh doanh.
3. Chăm sóc khách hàng và phát triển thương hiệu:
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới.
• Xây dựng hình ảnh thương hiệu công ty trong mắt khách hàng.
4. Phân tích và báo cáo:
• Theo dõi, phân tích doanh số và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.
• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ với Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 12 - 20 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ, ngoại hình ưa nhìn.
• Tuổi: Từ 25 - 40 tuổi.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms. Phương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

