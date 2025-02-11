Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty TNHH Dược Phẩm Isopharma làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 USD

Mô tả công việc:

1. Quản lý và phát triển kinh doanh:

• Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

• Định hướng và phát triển mạng lưới phân phối, khách hàng, đối tác trong lĩnh vực mẹ và bé.

2. Quản lý đội ngũ kinh doanh:

• Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh.

• Đảm bảo đội ngũ đạt chỉ tiêu doanh số và hiệu quả kinh doanh.

3. Chăm sóc khách hàng và phát triển thương hiệu:

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới.

• Xây dựng hình ảnh thương hiệu công ty trong mắt khách hàng.

4. Phân tích và báo cáo:

• Theo dõi, phân tích doanh số và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ với Ban Lãnh Đạo.