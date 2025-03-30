Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 20 Đường Ba Mươi Tháng Tư, Phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý cửa hàng, hàng hóa, nhân viên trực thuộc.
Sắp xếp lịch làm việc, phân bổ công việc hợp lý
Báo cáo thu chi, doanh thu hàng ngày.
Kiểm kê, báo cáo tồn kho, theo dõi tồn kho và tình hình bán hàng để có các phương án đề xuất nhập, sản xuất hàng phù hợp.
Báo cáo nhu cầu mua sắm khách hàng, phối hợp với bộ phận Marketing để đề xuất các CTKM, phương án bán hàng phù hợp.
Đảm bảo vệ sinh toàn bộ cửa hàng
Tuyển dụng nhân viên.
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày (xoay ca).

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các cửa hàng kinh doanh sản phẩm điện tử và công nghệ.
Kỹ năng xử lý vấn đề tốt, kỹ năng quản lý vận hành cửa hàng tốt.
Có kinh nghiệm quản lý đào tạo, cố vấn và giám sát.
Có kỹ năng quản lý thời gian, làm việc đa nhiệm
Có đam mê với ngành hàng và truyền cảm hứng, năng lượng tốt đến Nhân viên.
Kỹ năng báo cáo và tin học văn phòng tốt.
Ứng viên có chơi các môn thể thao như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, 3 môn phối hợp là một lợi thế.
Tiếng Anh giao tiếp căn bản
Có tinh thần chủ động học hỏi để phát triển và tiến bộ, trung thực trong công việc, tinh thần tự giác cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo KPI hiệu quả công việc, Tổng thu nhập lên đến 12 – 14M
BHXH đầy đủ theo quy định, nghỉ lễ có lương, có 12 ngày phép năm
Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển cá nhân.
Được tham gia và kết nối với cộng đồng thể thao, nâng cao sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 95A, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

