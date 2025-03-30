Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 20 Đường Ba Mươi Tháng Tư, Phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý cửa hàng, hàng hóa, nhân viên trực thuộc.

Sắp xếp lịch làm việc, phân bổ công việc hợp lý

Báo cáo thu chi, doanh thu hàng ngày.

Kiểm kê, báo cáo tồn kho, theo dõi tồn kho và tình hình bán hàng để có các phương án đề xuất nhập, sản xuất hàng phù hợp.

Báo cáo nhu cầu mua sắm khách hàng, phối hợp với bộ phận Marketing để đề xuất các CTKM, phương án bán hàng phù hợp.

Đảm bảo vệ sinh toàn bộ cửa hàng

Tuyển dụng nhân viên.

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày (xoay ca).

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các cửa hàng kinh doanh sản phẩm điện tử và công nghệ.

Kỹ năng xử lý vấn đề tốt, kỹ năng quản lý vận hành cửa hàng tốt.

Có kinh nghiệm quản lý đào tạo, cố vấn và giám sát.

Có kỹ năng quản lý thời gian, làm việc đa nhiệm

Có đam mê với ngành hàng và truyền cảm hứng, năng lượng tốt đến Nhân viên.

Kỹ năng báo cáo và tin học văn phòng tốt.

Ứng viên có chơi các môn thể thao như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, 3 môn phối hợp là một lợi thế.

Tiếng Anh giao tiếp căn bản

Có tinh thần chủ động học hỏi để phát triển và tiến bộ, trung thực trong công việc, tinh thần tự giác cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo KPI hiệu quả công việc, Tổng thu nhập lên đến 12 – 14M

BHXH đầy đủ theo quy định, nghỉ lễ có lương, có 12 ngày phép năm

Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển cá nhân.

Được tham gia và kết nối với cộng đồng thể thao, nâng cao sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin