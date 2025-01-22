Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Thu nhập theo năng lực. Đóng BHXH 100% Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Làm việc theo ca được nghỉ 1 ngày/ tuần. Thưởng tháng 13++ theo hiệu quả công việc., Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, đảm bảo các hoạt động bán hàng, doanh thu của cửa hàng theo chỉ tiêu;
Quản lý các hoạt động vận hành tại cửa hàng: Chi phí, hàng hóa, vật tư dịch vụ, hình ảnh của cửa hàng, cơ sở vật chất
Quản lý nhân sự: Chấm công, sắp xếp ca làm, tuyển dụng, đào tạo cho nhân sự của cửa hàng
Làm các báo cáo theo yêu cầu và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mức thu nhập từ 15.000.000 - 20.000.000d
Bao gồm: Lương cơ bản 4.960.000 + % Phục vụ khách + bán sản phẩm + 2% tổng doanh thu
Tháng nghỉ 4 ngày
Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế
Lộ trình thăng tiến: Quản lý cửa hàng -> Quản lý vùng -> Quản lý miền -> Giám đốc kinh doanh
Thường xuyên được update bản thân thông qua các khóa học từ chuyên gia bên trong và ngoài tổ chức

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 10 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội và 758 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

