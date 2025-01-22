Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Thu nhập theo năng lực. Đóng BHXH 100% Bảo hiểm sức khỏe toàn diện Làm việc theo ca được nghỉ 1 ngày/ tuần. Thưởng tháng 13++ theo hiệu quả công việc., Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, đảm bảo các hoạt động bán hàng, doanh thu của cửa hàng theo chỉ tiêu;

Quản lý các hoạt động vận hành tại cửa hàng: Chi phí, hàng hóa, vật tư dịch vụ, hình ảnh của cửa hàng, cơ sở vật chất

Quản lý nhân sự: Chấm công, sắp xếp ca làm, tuyển dụng, đào tạo cho nhân sự của cửa hàng

Làm các báo cáo theo yêu cầu và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mức thu nhập từ 15.000.000 - 20.000.000d

Bao gồm: Lương cơ bản 4.960.000 + % Phục vụ khách + bán sản phẩm + 2% tổng doanh thu

Tháng nghỉ 4 ngày

Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế

Lộ trình thăng tiến: Quản lý cửa hàng -> Quản lý vùng -> Quản lý miền -> Giám đốc kinh doanh

Thường xuyên được update bản thân thông qua các khóa học từ chuyên gia bên trong và ngoài tổ chức

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin