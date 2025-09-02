Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Tố Hữu Tòa Tây Hà, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

-Hạch toán lãi vay, phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, CCDC và thuế GTGT đầu vào dùng chung.

-Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán các phần hành; thực hiện bút toán kết chuyển, khóa sổ định kỳ.

-Lập và nộp tờ khai thuế (GTGT, TNCN, nhà thầu...); hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính.

-Rà soát mã phí, CF code theo quy định; cập nhật chính sách thuế - kế toán mới và phổ biến cho các bên liên quan.

-Tham gia xây dựng quy trình nội bộ, cải tiến hệ thống kế toán, phối hợp triển khai ERP.

-Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên; kiểm tra, lưu trữ chứng từ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

-Phối hợp làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kế toán trưởng & Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận theo năng lực

-Trợ cấp ăn trưa bằng coupon qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.

-Thưởng cá nhân/team xuất sắc hàng tháng/quý.

-Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)

-Review hiệu quả làm việc và lương 6 tháng/lần

-Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)

-Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty

-Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...

-Nghỉ phép 12 ngày/năm

-Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00)

-Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB

