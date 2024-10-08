Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà máy Samsung

- Khu Công nghệ cao, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích tình trạng hàng chưa giải quyết tại kho đóng gói, đóng hàng và phản hồi cho khách hàng. Kiểm tra kế hoạch và năng lực nhân sự để chuẩn bị đóng gói, đóng hàng, thực hiện công việc tại kho dịch vụ nhà máy. Kiểm tra yêu cầu của khách hàng, lập kế hoạch làm việc ngoài giờ, sắp xếp nhân sự và tiến hành làm việc ngoài giờ tránh các lãng phí và đảm bảo tuân thủ theo Luật lao động và Quy tắc ứng xử của RBA. Lập kế hoạch phòng ngừa các sự cố khi phát hiện ra các vấn đề có khả năng xảy ra. Kiểm tra tình trạng chấm công và hiệu suất làm việc để đánh giá chỉ số hiệu suất làm việc. Họp và lập báo cáo để giải quyết các vấn đề hàng ngày Nhắc nhở nhân viên về nội quy an toàn và nội quy làm việc nhằm tránh xảy ra tai nạn, sự cố.
Phân tích tình trạng hàng chưa giải quyết tại kho đóng gói, đóng hàng và phản hồi cho khách hàng.
Kiểm tra kế hoạch và năng lực nhân sự để chuẩn bị đóng gói, đóng hàng, thực hiện công việc tại kho dịch vụ nhà máy.
Kiểm tra yêu cầu của khách hàng, lập kế hoạch làm việc ngoài giờ, sắp xếp nhân sự và tiến hành làm việc ngoài giờ tránh các lãng phí và đảm bảo tuân thủ theo Luật lao động và Quy tắc ứng xử của RBA.
Lập kế hoạch phòng ngừa các sự cố khi phát hiện ra các vấn đề có khả năng xảy ra.
Kiểm tra tình trạng chấm công và hiệu suất làm việc để đánh giá chỉ số hiệu suất làm việc.
Họp và lập báo cáo để giải quyết các vấn đề hàng ngày
Nhắc nhở nhân viên về nội quy an toàn và nội quy làm việc nhằm tránh xảy ra tai nạn, sự cố.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp tốt Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, tích cực trong công việc Kỷ luật, tuân thủ nội quy. Tính tình trung thực, tác phong nhanh nhẹn
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, tích cực trong công việc
Kỷ luật, tuân thủ nội quy.
Tính tình trung thực, tác phong nhanh nhẹn

Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính theo năng lực. Lương hiệu suất công việc theo tháng. Xét thưởng hàng năm theo hiệu suất làm việc. Lương được điều chỉnh căn cứ vào hiệu suất làm việc. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định. Tham gia vào các sự kiện team building hàng năm của công ty
Lương chính theo năng lực.
Lương hiệu suất công việc theo tháng.
Xét thưởng hàng năm theo hiệu suất làm việc.
Lương được điều chỉnh căn cứ vào hiệu suất làm việc.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Tham gia vào các sự kiện team building hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 74, đường Lương Định Của, Khu phố 7, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-kho-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job207292
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Scotch Australian Grammar School (AGS)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Asia Ingredients Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Alphanam Group
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Scotch Australian Grammar School (AGS)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng JEIL Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng JEIL Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Intes Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD Intes Co., Ltd
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD Navigos Search
25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD Navigos Search
25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HÁN NGỮ QUỐC TẾ ICL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SECOM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN OTOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OTOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY KHANG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY KHANG VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẾN THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Bánh Savoure làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu Công ty TNHH Bánh Savoure
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Mega Sun
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
40 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRIANGLE
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu Công Ty Cổ Phần Dapdance
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Nepcon Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nepcon Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm