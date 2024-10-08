Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà máy Samsung - Khu Công nghệ cao, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích tình trạng hàng chưa giải quyết tại kho đóng gói, đóng hàng và phản hồi cho khách hàng. Kiểm tra kế hoạch và năng lực nhân sự để chuẩn bị đóng gói, đóng hàng, thực hiện công việc tại kho dịch vụ nhà máy. Kiểm tra yêu cầu của khách hàng, lập kế hoạch làm việc ngoài giờ, sắp xếp nhân sự và tiến hành làm việc ngoài giờ tránh các lãng phí và đảm bảo tuân thủ theo Luật lao động và Quy tắc ứng xử của RBA. Lập kế hoạch phòng ngừa các sự cố khi phát hiện ra các vấn đề có khả năng xảy ra. Kiểm tra tình trạng chấm công và hiệu suất làm việc để đánh giá chỉ số hiệu suất làm việc. Họp và lập báo cáo để giải quyết các vấn đề hàng ngày Nhắc nhở nhân viên về nội quy an toàn và nội quy làm việc nhằm tránh xảy ra tai nạn, sự cố.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp tốt Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, tích cực trong công việc Kỷ luật, tuân thủ nội quy. Tính tình trung thực, tác phong nhanh nhẹn

Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính theo năng lực. Lương hiệu suất công việc theo tháng. Xét thưởng hàng năm theo hiệu suất làm việc. Lương được điều chỉnh căn cứ vào hiệu suất làm việc. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định. Tham gia vào các sự kiện team building hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH KUKDONG LOGISTICS

