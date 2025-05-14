Tuyển Video Editor Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo VAE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo VAE
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Sky Garden 1, 12 Phạm Văn Nghị, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Dựng các video về phim ngắn/show, thời lượng trung bình 3-5 phút.
Dựng video: Dạng bản tin tổng hợp, phỏng vấn, phóng sự,..
Xử lý kỹ xảo: Cắt ghép và tạo hiệu ứng, kỹ xảo về âm thanh và hình ảnh cho video.
Đảm bảo hoàn thành công việc theo tiến độ dự án.
Được training kỹ năng và tư duy dựng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức tổng quan về quá trình sản xuất video.
Sử dụng thành thạo Adobe Premiere.
Sử dụng cơ bản After Effect (chỉnh theo template có sẵn), Davinci Resole là lợi thế.
Có kỹ năng làm việc nhóm, năng động & sáng tạo trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.
Có thể đi công tác tỉnh (ngắn ngày) khi có nhu cầu.
Biết cách sử dụng các thiết bị quay, chụp.
Sử dụng thành thạo Adobe Premiere.
Sử dụng cơ bản After Effect (chỉnh theo template có sẵn), Davinci Resole là lợi thế.
Có kỹ năng làm việc nhóm, năng động & sáng tạo trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.
Có thể đi công tác tỉnh (ngắn ngày) khi có nhu cầu.
Biết cách sử dụng các thiết bị quay, chụp.
Tại Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo VAE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động.
Được hướng dẫn công việc cũng như kỹ năng chuyên môn/nghiệp vụ.
Tham gia team building hàng năm cùng đãi ngộ: Hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau…
Môi trường teamwork trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Cơ hội được gặp gỡ, làm việc chung với các celeb nổi tiếng.
Đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động.
Được hướng dẫn công việc cũng như kỹ năng chuyên môn/nghiệp vụ.
Tham gia team building hàng năm cùng đãi ngộ: Hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau…
Môi trường teamwork trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Cơ hội được gặp gỡ, làm việc chung với các celeb nổi tiếng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo VAE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI