Tuyển Video Editor Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo VAE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sky Garden 1, 12 Phạm Văn Nghị, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Dựng các video về phim ngắn/show, thời lượng trung bình 3-5 phút.

Dựng video: Dạng bản tin tổng hợp, phỏng vấn, phóng sự,..

Xử lý kỹ xảo: Cắt ghép và tạo hiệu ứng, kỹ xảo về âm thanh và hình ảnh cho video.

Đảm bảo hoàn thành công việc theo tiến độ dự án.

Được training kỹ năng và tư duy dựng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức tổng quan về quá trình sản xuất video.

Sử dụng thành thạo Adobe Premiere.

Sử dụng cơ bản After Effect (chỉnh theo template có sẵn), Davinci Resole là lợi thế.

Có kỹ năng làm việc nhóm, năng động & sáng tạo trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.

Có thể đi công tác tỉnh (ngắn ngày) khi có nhu cầu.

Biết cách sử dụng các thiết bị quay, chụp.

Tại Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo VAE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động.

Được hướng dẫn công việc cũng như kỹ năng chuyên môn/nghiệp vụ.

Tham gia team building hàng năm cùng đãi ngộ: Hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau…

Môi trường teamwork trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Cơ hội được gặp gỡ, làm việc chung với các celeb nổi tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo VAE

