Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Asahi Japan tuyển dụng vị trí Nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc tại tòa nhà, yêu cầu công việc như sau:

- Trực tại sảnh tòa nhà theo lịch phân công hàng ngày.

- Tiếp đón khách đến làm việc tại tòa nhà.

- Tiếp nhận tất cả những ý kiến của khách hàng, tổng hợp thông tin trình BQL tòa nhà xem xét giải quyết.

- Công việc khác khi được phân công.