Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
Mức lương
8 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Trần Trọng Cung, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc
Asahi Japan tuyển dụng vị trí Nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc tại tòa nhà, yêu cầu công việc như sau:
- Trực tại sảnh tòa nhà theo lịch phân công hàng ngày.
- Tiếp đón khách đến làm việc tại tòa nhà.
- Tiếp nhận tất cả những ý kiến của khách hàng, tổng hợp thông tin trình BQL tòa nhà xem xét giải quyết.
- Công việc khác khi được phân công.
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
- Ngoại hình ưa nhìn.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, siêng năng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm lễ tân tòa nhà hoặc lễ tân văn phòng.
Quyền Lợi
- Tham gia teambuiding, du lịch trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
