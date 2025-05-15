Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH Ô TÔ BYD (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 15 USD

1. Phụ trách quản lý môi trường làm việc của công ty, quản lý điều phối xe công vụ, quản lý tài sản cố định, quản lý kho hành chính; mua sắm, phân phát và quản lý văn phòng phẩm, xác minh các hồ sơ hóa đơn và theo dõi việc thanh toán liên quan đến hành chính; Quản lý và lưu trữ tài liệu của công ty (như hợp đồng, quy định, chính sách, v.v.),

2. Hỗ trợ sửa đổi và cải thiện các quy trình làm việc, quy định quản lý hành chính, giám sát các quy trình thực hiện và đưa ra các đề xuất tối ưu hóa, tiến hành trao đổi phối hợp giữa các bộ phận để đảm bảo tính nhất quán trong việc phổ biến quy định và tuân thủ theo quy định; Thực hiện các công việc quản lý hành chính.

3. Phụ trách các thủ tục liên quan đến nhân viên nước ngoài ở công ty (xin công văn nhập cảnh, GPLĐ, VISA, thẻ tạm trú, v.v.) và quản lý ký túc xá;

4. Phụ trách theo dõi các thủ tục đi công tác của nhân viên công ty như: sắp xếp các phương tiện di chuyển, xin thị thực, đặt phòng khách sạn, vé máy bay,...;

5. Phụ trách tổ chức tổng kết cuối năm, các hoạt động lễ tết và team building;

6. Phụ trách kết nối chủ sở hữu tòa nhà văn phòng và chủ sở hữu căn hộ ký túc xá để theo dõi công việc liên quan: Trả tiền thuê nhà, phí quản lý, chi phí nước và điện, bảo hiểm,…;

7. Phụ trách tiếp đón khách hàng và lãnh đạo của HQ qua công tác, chuẩn bị cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ tiếp theo sau cuộc họp. Đồng thời, phối hơp với các bộ phận khác để hỗ trợ công tác hậu cần.