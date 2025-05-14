Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 Trần Trọng Cung Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Gọi cho khách hàng theo danh sách yêu cầu từ Giám sát (Data khách hàng cũ có sẵn, đã và từng sử dụng dịch vụ)

• Chăm sóc hỗ trợ khách hàng, cập nhật chương trình khuyến mãi, tư vấn bảng giá cho khách

• Tư vấn sản phẩm và các dịch vụ liên quan.

• Tư vấn và ghi nhận phản hồi về nhu cầu của khách hàng.

• Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả công việc, thực hiện những công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc bán hàng, tư vấn hoặc các công việc tương đương.

• Có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt vấn đề và thuyết phục khách hàng tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Có hiểu biết, kinh nghiệm về telesales, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

• Trung thực, nhiệt huyết và có mong muốn gắn bó lâu dài với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT

