Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 96 Trần Trọng Cung Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Gọi cho khách hàng theo danh sách yêu cầu từ Giám sát (Data khách hàng cũ có sẵn, đã và từng sử dụng dịch vụ)
• Chăm sóc hỗ trợ khách hàng, cập nhật chương trình khuyến mãi, tư vấn bảng giá cho khách
• Tư vấn sản phẩm và các dịch vụ liên quan.
• Tư vấn và ghi nhận phản hồi về nhu cầu của khách hàng.
• Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả công việc, thực hiện những công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc bán hàng, tư vấn hoặc các công việc tương đương.
• Có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt vấn đề và thuyết phục khách hàng tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Có hiểu biết, kinh nghiệm về telesales, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
• Trung thực, nhiệt huyết và có mong muốn gắn bó lâu dài với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT Thì Được Hưởng Những Gì
