Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 96 Trần Trọng Cung Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Gọi cho khách hàng theo danh sách yêu cầu từ Giám sát (Data khách hàng cũ có sẵn, đã và từng sử dụng dịch vụ)
• Chăm sóc hỗ trợ khách hàng, cập nhật chương trình khuyến mãi, tư vấn bảng giá cho khách
• Tư vấn sản phẩm và các dịch vụ liên quan.
• Tư vấn và ghi nhận phản hồi về nhu cầu của khách hàng.
• Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả công việc, thực hiện những công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc bán hàng, tư vấn hoặc các công việc tương đương.
• Có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt vấn đề và thuyết phục khách hàng tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Có hiểu biết, kinh nghiệm về telesales, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
• Trung thực, nhiệt huyết và có mong muốn gắn bó lâu dài với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KATINAT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 96 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

