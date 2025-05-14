Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 229 Đường Tân Hương, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc

Xây dựng các đầu mối khách hàng tiềm năng cho ngân hàng

Báo cáo các hoạt động hàng ngày

Hỗ trợ chuyên viên trong việc quản lý hồ sơ

Telesales theo kịch bản có sẵn

Phát triển khách hàng mới cùng chuyên viên chính thức

KHÔNG ÁP DOANH SỐ, KPI

Yêu Cầu Công Việc

Làm việc parttime sáng chiều linh hoạt ( 3 buổi / tuần)

Sinh viên các khoa ngành kinh tế, ngân hàng

Nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, giao tiếp tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm

Sinh viên năm 2, 3, 4 các trường đại học

Quyền Lợi

Được hỗ trợ đóng dấu mộc và làm khóa luận thực tập tốt nghiệp

Dành cho các bạn sinh viên, chưa có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng.

Được đào tạo nghiệp vụ , trải nghiệm thực tế, tích luỹ kinh nghiệm.

Hướng dẫn cách chăm sóc khách hàng

Được hướng dẫn 1-1, đào tạo bài bản

Có cơ hội phát triển bản thân, trở thành MBer chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển

