Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 229 Đường Tân Hương, Phường Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng các đầu mối khách hàng tiềm năng cho ngân hàng
Báo cáo các hoạt động hàng ngày
Hỗ trợ chuyên viên trong việc quản lý hồ sơ
Telesales theo kịch bản có sẵn
Phát triển khách hàng mới cùng chuyên viên chính thức
KHÔNG ÁP DOANH SỐ, KPI
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc parttime sáng chiều linh hoạt ( 3 buổi / tuần)
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ đóng dấu mộc và làm khóa luận thực tập tốt nghiệp
Dành cho các bạn sinh viên, chưa có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng.
Được đào tạo nghiệp vụ , trải nghiệm thực tế, tích luỹ kinh nghiệm.
Hướng dẫn cách chăm sóc khách hàng
Được hướng dẫn 1-1, đào tạo bài bản
Có cơ hội phát triển bản thân, trở thành MBer chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
