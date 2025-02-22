Tuyển Quản lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả kinh doanh. Cơ hội tham gia vào dự án mới với nhiều tiềm năng phát triển. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Thưởng doanh số áp dụng cả trong thời gian thử việc. Lương tháng 13 và thưởng các dịp lễ. Sử dụng dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên., Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu doanh số và phát triển thị trường.

Quản lý, mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác và duy trì quan hệ hợp tác bền vững.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường.

Theo dõi, phân tích số liệu kinh doanh, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh.

Đại diện dự án trong các sự kiện, hội thảo, đàm phán thương mại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Hospitality hoặc F&B.

Tiếng Anh thành thạo.

Kỹ năng phát triển kinh doanh xuất sắc.

Có tư duy chiến lược, khả năng phân tích thị trường và nhạy bén với xu hướng.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giao tiếp tốt.

Chủ động, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

