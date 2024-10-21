Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Sho Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Sho Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Sho Việt Nam

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Tầng 4 Vincom Thanh Hóa, số 27 Trần Phú, phường Điện Biên, Thanh Hóa., TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc

Quản lý hoạt động kinh doanh của nhà hàng, đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả. Lên kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động của nhà hàng, bao gồm: Quản lý nhân viên: tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, đánh giá hiệu quả làm việc. Quản lý nguyên vật liệu: đặt hàng, kiểm tra chất lượng, kiểm soát tồn kho. Quản lý tài chính: theo dõi doanh thu, chi phí, lập báo cáo tài chính. Quản lý chất lượng dịch vụ: đảm bảo chất lượng món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, thái độ phục vụ của nhân viên. Xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mãi, marketing để thu hút khách hàng. Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng ẩm thực để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà hàng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Yêu Cầu Công Việc

yêu cầu kinh nghiệm trên 02 năm vị trí tương đương. Có kiến thức cơ bản về quản lý nhà hàng, dịch vụ khách hàng. Nắm vững các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Quyền Lợi

Lương thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Dịch Vụ Sho Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 76/79 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất