Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Dương Liễu - Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Lập quy trình sản xuất các sản phẩm của công ty.

Lập kế hoạch sản xuất theo tuần, tháng dựa trên kế hoạch giao hàng và yêu cầu từ bộ phận Mua Hàng

Quản lý thiết bị, công cụ, dụng cụ, máy móc sản xuất. Vận hành máy móc sản xuất.

Phân công, giám sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc của nhân viên sản xuất (bao gồm cả việc chấm công hoặc theo dõi chuyên cần)

Hướng dẫn thao tác, đào tạo sản xuất cho nhân viên mới. Tham gia các khoá, chương trình đạo tạo chuyên sâu của công ty

Tổng hợp theo dõi tỷ lệ khấu hao nguyên vật liệu, theo dõi tiến độ sản xuất. Báo cáo các trường hợp bất thường trong sản xuất.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Truy nguyên các vấn đề Không phù hợp. Phối hợp điều tra nguyên nhân và trả lời các câu hỏi liên quan tới chất lượng sản phẩm khi có phản hồi từ phía khách hàng.

Kiểm soát sự thay đổi trong quá trình sản xuất

Đối ứng, trả lời thoả mãn yêu cầu của khách hàng liên quan tới hệ thống kiểm soát chất lượng của công ty. Hoàn thiện các hồ sơ biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO

Quản lý chung các hoạt động khác của nhà máy cho tới khi được bàn giao cho nhân sự chuyên trách

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong quản lý sản xuất (trưởng nhóm trở lên)

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, word...email outlook)

Có tư duy tổng hợp, bao quát các hoạt động trong phân xưởng.

Có kiến thức về các thông số kỹ thuật

Có kỹ năng lập kế hoạch sản xuất

Kỹ năng quản lý, Kỹ năng phân tích, xử lý công việc

Tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn.

Thu nhập: 13,000,000đ - 18,000,000đ

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định,

Chế độ công đoàn: hiếu hỷ, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...

Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ tết, Thưởng Lễ Tết đầy đủ

Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h, Chiều 13h30-17h30 Từ Thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

