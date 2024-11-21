Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Trưởng phòng sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Dương Liễu

- Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lập quy trình sản xuất các sản phẩm của công ty.
Lập kế hoạch sản xuất theo tuần, tháng dựa trên kế hoạch giao hàng và yêu cầu từ bộ phận Mua Hàng
Quản lý thiết bị, công cụ, dụng cụ, máy móc sản xuất. Vận hành máy móc sản xuất.
Phân công, giám sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng công việc của nhân viên sản xuất (bao gồm cả việc chấm công hoặc theo dõi chuyên cần)
Hướng dẫn thao tác, đào tạo sản xuất cho nhân viên mới. Tham gia các khoá, chương trình đạo tạo chuyên sâu của công ty
Tổng hợp theo dõi tỷ lệ khấu hao nguyên vật liệu, theo dõi tiến độ sản xuất. Báo cáo các trường hợp bất thường trong sản xuất.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Truy nguyên các vấn đề Không phù hợp. Phối hợp điều tra nguyên nhân và trả lời các câu hỏi liên quan tới chất lượng sản phẩm khi có phản hồi từ phía khách hàng.
Kiểm soát sự thay đổi trong quá trình sản xuất
Đối ứng, trả lời thoả mãn yêu cầu của khách hàng liên quan tới hệ thống kiểm soát chất lượng của công ty. Hoàn thiện các hồ sơ biểu mẫu theo tiêu chuẩn ISO
Quản lý chung các hoạt động khác của nhà máy cho tới khi được bàn giao cho nhân sự chuyên trách

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong quản lý sản xuất (trưởng nhóm trở lên)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, word...email outlook)
Có tư duy tổng hợp, bao quát các hoạt động trong phân xưởng.
Có kiến thức về các thông số kỹ thuật
Có kỹ năng lập kế hoạch sản xuất
Kỹ năng quản lý, Kỹ năng phân tích, xử lý công việc
Tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13,000,000đ - 18,000,000đ
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định,
Chế độ công đoàn: hiếu hỷ, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ tết, Thưởng Lễ Tết đầy đủ
Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h, Chiều 13h30-17h30 Từ Thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10/1, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

