Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Jahwa Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Jahwa Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Lô CN10, KCN Khai Quang, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ và chất lượng sản phẩm.
+ Giám sát, điều phối hoạt động sản xuất
+ Đảm bảo các quy trình sản xuất được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng
+ Quản lý và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên trong bộ phận
+ Báo cáo tình hình sản xuất, các vấn đề phát sinh và giải pháp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Điện, Điện Tử
- Không yêu cầu kinh nghiệm
*Quyền lợi:
- Được làm việc trong môi trường sạch sẽ, nhiều chế độ đãi ngộ tốt
- Mức lương thỏa thuận hấp dẫn
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật
- Hỗ trợ tiền xăng xe đi lại, thăm hỏi ốm đau hiếu hỷ
- Thưởng lương tháng thứ 13, tặng quà các dịp lễ Tết
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Điện, Điện Tử
- Không yêu cầu kinh nghiệm
*Quyền lợi:
- Được làm việc trong môi trường sạch sẽ, nhiều chế độ đãi ngộ tốt
- Mức lương thỏa thuận hấp dẫn
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật
- Hỗ trợ tiền xăng xe đi lại, thăm hỏi ốm đau hiếu hỷ
- Thưởng lương tháng thứ 13, tặng quà các dịp lễ Tết
Tại Công Ty TNHH Jahwa Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jahwa Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI