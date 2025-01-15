Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Jahwa Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Jahwa Vina
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Công Ty TNHH Jahwa Vina

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Jahwa Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Lô CN10, KCN Khai Quang, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ và chất lượng sản phẩm.
+ Giám sát, điều phối hoạt động sản xuất
+ Đảm bảo các quy trình sản xuất được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng
+ Quản lý và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên trong bộ phận
+ Báo cáo tình hình sản xuất, các vấn đề phát sinh và giải pháp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Điện, Điện Tử
- Không yêu cầu kinh nghiệm
*Quyền lợi:
- Được làm việc trong môi trường sạch sẽ, nhiều chế độ đãi ngộ tốt
- Mức lương thỏa thuận hấp dẫn
- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật
- Hỗ trợ tiền xăng xe đi lại, thăm hỏi ốm đau hiếu hỷ
- Thưởng lương tháng thứ 13, tặng quà các dịp lễ Tết

Tại Công Ty TNHH Jahwa Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jahwa Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Jahwa Vina

Công Ty TNHH Jahwa Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN10 Khu CN khai Quang, Phuong Khai Quang, Vĩnh Yên,Vĩnh phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

