Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Jahwa Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô CN10, KCN Khai Quang, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

+ Lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ và chất lượng sản phẩm.

+ Giám sát, điều phối hoạt động sản xuất

+ Đảm bảo các quy trình sản xuất được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng

+ Quản lý và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên trong bộ phận

+ Báo cáo tình hình sản xuất, các vấn đề phát sinh và giải pháp

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Điện, Điện Tử

- Không yêu cầu kinh nghiệm

*Quyền lợi:

- Được làm việc trong môi trường sạch sẽ, nhiều chế độ đãi ngộ tốt

- Mức lương thỏa thuận hấp dẫn

- Chế độ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

- Hỗ trợ tiền xăng xe đi lại, thăm hỏi ốm đau hiếu hỷ

- Thưởng lương tháng thứ 13, tặng quà các dịp lễ Tết

