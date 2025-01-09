Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Cellmech International VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CMI STC VINA thuộc Tập Đoàn PG Group tại Sigapore và Hàn Quốc.

Tập đoàn sản xuất phụ kiện Ô tô cho công ty Hyundai, Kia, Thaco, Ssangyong, Lada, v.vTập đoàn có nhà máy sản xuất tại: Việt Nam, Hàn Quốc, Nga, Malaysia và Singapore. Chuyên sản xuất vỏ ghế ô tô cung cấp cho Hàn Quốc . Hiện đang cần tuyển dụng vị trí QC:

- Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, sản phẩm

- Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc đáp ứng theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng

-Tiếp nhận thông tin phản ánh sản phẩm, dịch vụ từ khách hàng và xử lý theo quy định của công ty

- Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra