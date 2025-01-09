Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Cellmech International VINA làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Cellmech International VINA
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Cellmech International VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Lô CN 9, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

CMI STC VINA thuộc Tập Đoàn PG Group tại Sigapore và Hàn Quốc.
Tập đoàn sản xuất phụ kiện Ô tô cho công ty Hyundai, Kia, Thaco, Ssangyong, Lada, v.vTập đoàn có nhà máy sản xuất tại: Việt Nam, Hàn Quốc, Nga, Malaysia và Singapore. Chuyên sản xuất vỏ ghế ô tô cung cấp cho Hàn Quốc . Hiện đang cần tuyển dụng vị trí QC:
- Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, sản phẩm
- Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc đáp ứng theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng
-Tiếp nhận thông tin phản ánh sản phẩm, dịch vụ từ khách hàng và xử lý theo quy định của công ty
- Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong các công đoạn được phân công theo tiêu chuẩn kiểm tra

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc về quản lý chất lượng.
- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
Phúc lợi chung:
- Mức lương: Thỏa thuận

Tại Công Ty TNHH Cellmech International VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cellmech International VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cellmech International VINA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN 9, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

