Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Thực Phẩm Tổng Hợp Kowa (Việt Nam) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KCN TLIP3 – Vĩnh Phúc

Link website: https://kowavietnam.com/

1. Tiếp nhận đơn hàng, lên kế hoạch sản xuất hàng hóa theo ngày, tuần, tháng, năm.

2. Tổ chức điều phối sản xuất, đảm bảo giao hàng đúng kế hoạch hàng ngày.

3. Kiểm soát chất lượng hàng hóa, đảm bảo việc tuân thủ các thao tác, tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn SX. Kiểm soát nhằm đảm bảo ATVSTP, 5S.

4. Đào tạo, quản lý Công nhân.

5. Quản lý nguyên vật liệu, lên đơn đặt mua vật tư thiếu, cân đối vật tư.

6. Lập báo cáo trong Sản xuất, báo cáo cải tiến, báo cáo sự cố (nếu có).

7. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Sản xuất và BGĐ.

YÊU CẦU CHUNG:

1. Nam/ Nữ từ 25-40 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan

2. Có từ 3 năm kinh nghiệm liên quan, ưu tiên trong các công ty sản xuất thực phẩm

3. Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực

4. Ngoại ngữ: tiếng Anh/ tiếng Nhật (làm việc trực tiếp với sếp người Nhật).

Bảo hiểm tai nạn lao động 24/7.

