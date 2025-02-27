Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 900 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN
- Hồ Chí Minh: 331 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 500 - 900 USD
- Triển khai đơn hàng Nhà Cung cấp / Nhà Thầu phụ theo kế hoạch và chỉ đạo
- Giao tiếp hiệu quả trong quá trình làm việc với Nhà Cung cấp / Nhà Thầu phụ dựa trên nguyên tắc công khai – minh bạch – công bằng.
- Trực tiếp giám sát kỹ thuật - chất lượng – tiến độ Nhà Cung cấp / Nhà Thầu phụ triển khai đơn hàng theo hợp đồng.
- Thực hiện giám sát trực tiếp nhà thầu phụ trong quá trình triển khai hợp đồng.
- Báo cáo kết quả giám sát (kỹ thuật – chất lượng - tiến độ) cho Quản lý dự án.
- Báo cáo, xin ý kiến – hướng dẫn chỉ đạo từ Quản lý dự án giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giám sát nhà thầu phụ.
- Báo cáo kết quả giải quyết phát sinh.
- Thực hiện giao - nhận vật tư cho thầu phụ; giao nhận hàng hóa theo hợp đồng.
- Lập hồ sơ giao nhận, hồ sơ chất lượng (giấy chứng nhận xuất xưởng, CO, CQ …).
- Yêu cầu nhà thầu phụ cung cấp hồ sơ – tạm ứng – thanh toán – quyết toán.
- Thực hiện đánh giá năng lực nhà thầu phụ (kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, dịch vụ).
Với Mức Lương 500 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN
