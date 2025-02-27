Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 900 USD

- Triển khai đơn hàng Nhà Cung cấp / Nhà Thầu phụ theo kế hoạch và chỉ đạo

- Giao tiếp hiệu quả trong quá trình làm việc với Nhà Cung cấp / Nhà Thầu phụ dựa trên nguyên tắc công khai – minh bạch – công bằng.

- Trực tiếp giám sát kỹ thuật - chất lượng – tiến độ Nhà Cung cấp / Nhà Thầu phụ triển khai đơn hàng theo hợp đồng.

- Thực hiện giám sát trực tiếp nhà thầu phụ trong quá trình triển khai hợp đồng.

- Báo cáo kết quả giám sát (kỹ thuật – chất lượng - tiến độ) cho Quản lý dự án.

- Báo cáo, xin ý kiến – hướng dẫn chỉ đạo từ Quản lý dự án giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giám sát nhà thầu phụ.

- Báo cáo kết quả giải quyết phát sinh.

- Thực hiện giao - nhận vật tư cho thầu phụ; giao nhận hàng hóa theo hợp đồng.

- Lập hồ sơ giao nhận, hồ sơ chất lượng (giấy chứng nhận xuất xưởng, CO, CQ …).

- Yêu cầu nhà thầu phụ cung cấp hồ sơ – tạm ứng – thanh toán – quyết toán.

- Thực hiện đánh giá năng lực nhà thầu phụ (kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, dịch vụ).