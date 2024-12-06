Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH Bồn Bể Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công ty TNHH Bồn Bể Công nghiệp Việt Nam
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 202/H8, đường Nguyễn Cao Luyện, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội|, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Lập hồ sơ chất lượng dự án hoặc thiết kế, lập dự toán
- Kiểm tra, giám sát sản xuất;
- Giám sát theo dõi, báo cáo công tác thi công tại công trình.
- Đi công tác tại các công trình và các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, Word, Excel, Powerpoint...
Tại Công ty TNHH Bồn Bể Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ theo quy định hiện hành.
- Lương tháng thứ 13, thưởng các ngày lễ/tết ....
- Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước
- Các chế độ du lịch nghỉ mát, teambuilding...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bồn Bể Công nghiệp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
