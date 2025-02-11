Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Aeon Mall Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

– Tham gia vào công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên và điều hành nhân sự bao gồm huấn luyện, đánh giá năng lực làm việc của nhân viên và sắp xếp lịch làm việc.

– Quản lý vận hành và kinh doanh

– Bán hàng & Tiếp thị

– Quản trị Nhân Sự

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên

Kinh nghiệm: Ít nhất từ 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, chuỗi cửa hàng (F&B, thức ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ giải trí ăn uống...)

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Năng động, cầu tiến.

Có khả năng quản lý & tổ chức công việc hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có tinh thần phục vụ khách hàng cao.

Nam/Nữ tuổi từ 24 đến 34.

Yêu thích trẻ em.

Có khả năng làm việc theo ca, làm việc vào cuối tuần & lễ tết

Sử dụng thành thạo MS Officice

Ngoại hình dễ nhìn, phong cách chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh hấp dẫn: 11tr + Phụ Cấp + Thưởng (KPI, Booking,..)

Các khoản thưởng KPI, phụ cấp đầy đủ

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển cả kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp

Được đào tạo thường xuyên các kỹ năng quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

