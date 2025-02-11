Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Aeon Mall Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

– Tham gia vào công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên và điều hành nhân sự bao gồm huấn luyện, đánh giá năng lực làm việc của nhân viên và sắp xếp lịch làm việc.
– Quản lý vận hành và kinh doanh
– Bán hàng & Tiếp thị
– Quản trị Nhân Sự

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học trở lên
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Ít nhất từ 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, chuỗi cửa hàng (F&B, thức ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ giải trí ăn uống...)
Kinh nghiệm:
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Năng động, cầu tiến.
Có khả năng quản lý & tổ chức công việc hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có tinh thần phục vụ khách hàng cao.
Nam/Nữ tuổi từ 24 đến 34.
Yêu thích trẻ em.
Có khả năng làm việc theo ca, làm việc vào cuối tuần & lễ tết
Sử dụng thành thạo MS Officice
Ngoại hình dễ nhìn, phong cách chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh hấp dẫn: 11tr + Phụ Cấp + Thưởng (KPI, Booking,..)
Các khoản thưởng KPI, phụ cấp đầy đủ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển cả kỹ năng mềm và định hướng nghề nghiệp
Được đào tạo thường xuyên các kỹ năng quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

