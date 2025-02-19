Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 751 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Theo dõi nguyên vật liệu hàng hoá, nhập kho hàng hoá mới mua về và quản lý hàng tồn kho phục vụ cho việc sản xuất.
- Xuất kho hàng hoá cho các bộ phận liên quan kịp thời, đúng lúc để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định
- Lên kế hoạch đặt hàng hàng tháng theo các dự án thực hiện đang và sẽ thực hiện mục đích đảm bảo số lượng tồn kho một cách hợp lý.
- Báo cáo số lượng hàng, nguyên vật liệu nhập xuất tháng/quý/năm.
- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống máy cắt Laser, máy khắc CNC; các hệ thống máy móc, thiết bị của Công ty; Kiểm tra lịch bảo dưỡng, báo cáo định kỳ của các phòng quản lý.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xuất khẩu – nhập khẩu hàng hoá của Công ty.
- Quản lý kho Nguyên vật liệu riêng cho hoạt động bán hàng và thúc đẩy bán hàng sản phẩm của Proxxon, Preiser.
- Hỗ trợ sản xuất, vận chuyển mô hình nếu có yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 25- 35
Sử dụng tiếng Anh cơ bản.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Văn phòng (Microsoft Office)
Biết cách lập và phân tích, báo cáo để đưa ra các đề xuất phù hợp giải quyết vấn đề phát sinh.

Tại CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Được đào tạo nhiều phần công việc liên quan (xuất nhập khẩu nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất; kế toán kho; thu mua nguyên liệu; bán hàng đối với các phụ kiện trong sản xuất mô hình kiến trúc; …)
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ cũng như kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu văn hóa công ty cũng như là hòa mình vào đại gia đình Mô hình việt.
Được làm việc với các Khách hàng có tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản trong nước cũng như nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT

CÔNG TY TNHH MÔ HÌNH VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xưởng sản xuất: 751 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

