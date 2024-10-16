Tuyển Quản lý TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hồ sơ tài sản và đất đai:

Quản lý hồ sơ tài sản và đất đai

Lập, lưu trữ, và cập nhật hồ sơ quản lý các tài sản đất đai, bao gồm sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và các giấy tờ pháp lý liên quan. Theo dõi và cập nhật thông tin về tình trạng, giá trị và tình trạng pháp lý của các tài sản Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản của doanh nghiệp một cách hệ thống, đảm bảo thông tin luôn chính xác và dễ dàng tra cứu

2. Bảo trì và kiểm tra tài sản:

Đảm bảo việc bảo trì và sử dụng tài sản một cách hiệu quả, bao gồm bảo dưỡng các cơ sở vật chất, công trình xây dựng trên đất. Lên kế hoạch bảo trì định kỳ cho các loại tài sản như thiết bị, máy móc, phương tiện và bất động sản để tránh xuống cấp hoặc hư hỏng. Phối hợp với các nhà thầu hoặc đơn vị bảo dưỡng để thực hiện các công việc sửa chữa cần thiết. Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và bảo trì thiết bị, cũng như bảo vệ tài sản trước các rủi ro như hỏa hoạn, hư hỏng hay xuống cấp.

3. Quản lý cho thuê và khai thác tài sản:

Lập kế hoạch và triển khai các phương án khai thác, cho thuê văn phòng, tài sản đất đai và bất động sản. Soạn thảo và quản lý hợp đồng cho thuê, đàm phán với khách thuê về các điều khoản và điều kiện cho thuê, thu phí thuê. Theo dõi tình trạng sử dụng của tài sản cho thuê, đảm bảo tài sản được bảo dưỡng và quản lý tốt trong suốt thời gian thuê. Quản lý tổ dịch vụ: vệ sinh, bảo vệ và các dịch vụ thuê ngoài khác nếu có

4. Thủ tục liên quan đến đất đai

Thực hiện các thủ tục pháp lý như đăng ký quyền sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng, gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực làm việc Có 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về luật pháp liên quan đến quyền sở hữu tài sản, kiến thức về bất động sản, tài chính, và các quy định liên quan đến quản lý tài sản. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Làm việc với khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý, và phối hợp với các bộ phận nội bộ để quản lý tài sản một cách hiệu quả Có kinh nghiệm trong việc quản lý và bảo trì các tài sản đất đai, bất động sản. Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc

Tại TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương thỏa thuận và hưởng hoa hồng trong dịch vụ khai thác cho thuê tài sản Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của bản thân. Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...). Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Du xuân, Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Team building, Year End Party, hoạt động thiện nguyện và các hoạt động đặc trưng văn hoá Vinatea (chạy marathon, trà đạo,...) Làm việc từ thứ 2 – thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

