Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BMW Giải Phóng - số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai tiêu chuẩn Quản lý Layout Nhận diện & Tiêu chuẩn hoạt động của Thaco Auto / BMW/ các thương hiệu tại Công ty, Showroom, Đại trực thuộc thương hiệu BMW. Thiết kế và cập nhật các tài liệu hướng dẫn về layout và trưng bày sản phẩm Theo dõi và đảm bảo việc tuân thủ tiêu chuẩn layout tại các cửa hàng Phối hợp với bộ phận Marketing để thiết kế các chương trình khuyến mãi và trưng bày đặc biệt Phân tích dữ liệu bán hàng để tối ưu hóa việc sắp xếp và trưng bày sản phẩm Đào tạo nhân viên cửa hàng về cách thức trưng bày và duy trì layout chuẩn Thực hiện các báo cáo về quản trị nghiệp vụ Quản lý Layout Nhận diện và Tiêu chuẩn hoạt động, sự vụ phát sinh theo yêu cầu thực tiễn và theo yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.

Triển khai tiêu chuẩn Quản lý Layout Nhận diện & Tiêu chuẩn hoạt động của Thaco Auto / BMW/ các thương hiệu tại Công ty, Showroom, Đại trực thuộc thương hiệu BMW.

Thiết kế và cập nhật các tài liệu hướng dẫn về layout và trưng bày sản phẩm

Theo dõi và đảm bảo việc tuân thủ tiêu chuẩn layout tại các cửa hàng

Phối hợp với bộ phận Marketing để thiết kế các chương trình khuyến mãi và trưng bày đặc biệt

Phân tích dữ liệu bán hàng để tối ưu hóa việc sắp xếp và trưng bày sản phẩm

Đào tạo nhân viên cửa hàng về cách thức trưng bày và duy trì layout chuẩn

Thực hiện các báo cáo về quản trị nghiệp vụ Quản lý Layout Nhận diện và Tiêu chuẩn hoạt động, sự vụ phát sinh theo yêu cầu thực tiễn và theo yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên về marketing, quản lý Layout Nhận diện và truyền thông, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Có kiến thức về quản lý layout nhận diện, CI. Có khả năng sử dụng các phần mềm để thiết kế layout nhận diện.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên về marketing, quản lý Layout Nhận diện và truyền thông, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có kiến thức về quản lý layout nhận diện, CI. Có khả năng sử dụng các phần mềm để thiết kế layout nhận diện.

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin