Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI
- Hà Nội: BMW Giải Phóng
- số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai tiêu chuẩn Quản lý Layout Nhận diện & Tiêu chuẩn hoạt động của Thaco Auto / BMW/ các thương hiệu tại Công ty, Showroom, Đại trực thuộc thương hiệu BMW.
Thiết kế và cập nhật các tài liệu hướng dẫn về layout và trưng bày sản phẩm
Theo dõi và đảm bảo việc tuân thủ tiêu chuẩn layout tại các cửa hàng
Phối hợp với bộ phận Marketing để thiết kế các chương trình khuyến mãi và trưng bày đặc biệt
Phân tích dữ liệu bán hàng để tối ưu hóa việc sắp xếp và trưng bày sản phẩm
Đào tạo nhân viên cửa hàng về cách thức trưng bày và duy trì layout chuẩn
Thực hiện các báo cáo về quản trị nghiệp vụ Quản lý Layout Nhận diện và Tiêu chuẩn hoạt động, sự vụ phát sinh theo yêu cầu thực tiễn và theo yêu cầu từ Ban Lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên về marketing, quản lý Layout Nhận diện và truyền thông, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có kiến thức về quản lý layout nhận diện, CI. Có khả năng sử dụng các phần mềm để thiết kế layout nhận diện.
Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI
