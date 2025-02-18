Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Savico Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: theo thoả thuận/ thu nhập cạnh tranh. - Cơ hội thăng tiến công việc tốt và phát triển nghề nghiệp, đảm bảo có thể phát huy tối đa thế mạnh của bản thân. - Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN...), Bảo hiểm sức khỏe, du lịch hàng năm, ... - Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp., Quận Long Biên

Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn mời thuê những đối tác khách thuê/ thương hiệu tiềm năng, xu hướng sản phẩm/ ngành hàng mới hấp dẫn, có thương hiệu uy tín trên thị trường bán lẻ, phù hợp với quy hoạch, chủ trương cho thuê và phát triển TTTM của BGĐ.

Tìm hiểu, bao quát biến động mặt bằng/quy hoạch cho thuê các nhãn hàng, ngành hàng các TTTM, hoạt động vận hành, chính sách cho thuê của các TTTM đối thủ để qua đó đề xuất, tham mưu BGĐ phương hướng, chính sách cho thuê, phát triển TTTM phù hợp với tình hình thực tế.

Nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh, phát triển và biến động của các khách thuê trên thị trường bán lẻ để kịp thời có những báo cáo cập nhật, đề xuất, tham mưu cần thiết tới BGĐ TTTM.

Đưa ra và đề xuất những chính sách cho thuê/ điều chỉnh tiền thuê phù hợp với TTTM theo từng thời điểm thị trường bán lẻ, thị trường cho thuê TTTM để nâng cao doanh thu, bảo vệ và cải thiện hiệu quả hoạt động cho thuê trước những biến động, thay đổi của thị trường.

Duy trì chăm sóc và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối tác thuê hiện tại, mở rộng quan hệ hợp tác với những đối tác thuê tiềm năng mới, đặc biệt là những đối tác thuê có hệ thống chuỗi lớn, đảm bảo hoạt động thuê bền vững và mở rộng cơ hội hợp tác, tăng doanh thu cho thuê cho TTTM.

Quản lý tốt và chủ động hoạt động cho thuê, nắm bắt kịp thời các trường hợp tiềm ẩn xảy ra biến động mặt bằng, tiền thuê, công nợ để sớm có phương án, giải pháp kịp thời tránh/giảm thiểu thiệt hại tối đa tới TTTM.

Quản lý tốt hợp đồng thuê với các đối tác thuê TTTM, đưa ra được các phương án tiền thuê, chính sách thuê, khách thuê mới phù hợp để cải thiện & bình ổn doanh thu cho thuê TTTM khi gia hạn/ ký mới với đối tác thuê.

Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác đàm phán các điều khoản thuê, đơn thư với đối tác thuê phù hợp với chủ trương, chính sách của BGĐ

Đề xuất, phối hợp với bộ phận Marketing trong công tác thiết kế, xây dựng và đưa ra được các chương trình khuyến mại, sự kiện nhằm thu hút khách mua sắm tới TTTM, gián tiếp/ trực tiếp hỗ trợ các gian hàng tăng doanh thu.

Chịu trách nhiệm nghiên cứu, biên soạn các văn bản như: Thư mời thuê, Phụ lục, Hợp đồng, đảm bảo công tác quản lý, quản trị rủi ro có hiệu quả trong quan hệ pháp lý giữa Bên thuê và Bên cho thuê trong suốt thời hạn thuê theo các quy định tại Hợp Đồng thuê có hiệu lực và theo quy định của Pháp luật.

Quản lý tốt công tác thu nợ tiền thuê hàng tháng theo chỉ tiêu đề ra, các thời hạn thanh toán của các gian hàng. Hạn chế tối đa xảy ra các trường hợp nợ đọng hoặc có khả năng nợ đọng, sớm & kịp thời đưa ra được các phương án xử lý nợ có hiệu quả.

Thực hiện và tổng hợp các báo cáo theo yêu cầu của BGĐ/ Ban TGĐ.

Lập kế hoạch cho thuê, doanh thu cho thuê hàng năm theo chủ trương, chỉ tiêu của BGĐ và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt công tác quản lý, đào tạo kỹ năng, hướng dẫn chuyên môn, kinh nghiệm xử lý vấn đề, phân tích tình huống, cải thiện hiệu quả công việc, kết quả kinh doanh cho đội ngũ CBNV trong phòng, đảm bảo thực hiện công việc chính xác, đúng chủ trương và tiêu chí đề ra của BGĐ TTTM trong quá trình tác nghiệp với các khách thuê/ gian hàng và phối hợp nội bộ giữa các phòng ban công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Điều hành.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing.

- Giới tính: Nam/ Nữ

- Độ tuổi khuyến nghị: 30 đến 45 tuổi

- Ngoại hình: Ưa nhìn, trang phục lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát

- Nói năng lưu loát, rõ ràng, không nói ngọng nói lắp, giọng địa phương.

- Ngoại ngữ trình độ chuẩn B quốc tế trở lên theo các tiêu chuẩn giáo dục Đại học hiện nay (4 kỹ năng), hoặc có trình độ Tiếng Anh giao tiếp thành thạo 4 kĩ năng ở cấp độ Pre-Advance trở lên.

- Tin học: sử dụng được thành thạo Microsoft Office (Excel, word, power point).

- Có từ 04 năm kinh nghiệm vị trí Team Leader/Phó phòng hoặc các vị trí tương đương tại các TTTM có quy mô tương tự hoặc lớn hơn.

- Có hiểu biết nhất định về pháp luật thương mại, luật kinh doanh BĐS và có khả năng đọc hiểu, điều chỉnh cho phù hợp với công việc.

- Có khả năng giao tiếp lưu loát, thuyết trình, nghe-nói-đọc-viết tốt, trôi chảy;

- Kỹ năng quản lý, sắp xếp, tổ chức công việc khoa học và hiệu quả;

- Có khả năng nắm bắt công việc, tư duy nhạy bén, phù hợp kinh doanh;

- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;

- Có năng lực quản lý, lãnh đạo, đào tạo nhân sự;

- Có khả năng phân tích, phán đoán và giải quyết vấn đề hiệu quả;

- Chủ động và tích cực trong công tác chuyên môn;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, chỉn chu, nhiệt huyết và cầu tiến;

- Ưu tiên ứng viên đi làm được ngay.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

