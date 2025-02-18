Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Savico Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Savico Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Savico Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty Cổ phần Savico Hà Nội

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần Savico Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: theo thoả thuận/ thu nhập cạnh tranh.

- Cơ hội thăng tiến công việc tốt và phát triển nghề nghiệp, đảm bảo có thể phát huy tối đa thế mạnh của bản thân.

- Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ theo luật định (BHXH, BHYT, BHTN...), Bảo hiểm sức khỏe, du lịch hàng năm, ...

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn mời thuê những đối tác khách thuê/ thương hiệu tiềm năng, xu hướng sản phẩm/ ngành hàng mới hấp dẫn, có thương hiệu uy tín trên thị trường bán lẻ, phù hợp với quy hoạch, chủ trương cho thuê và phát triển TTTM của BGĐ.
Tìm hiểu, bao quát biến động mặt bằng/quy hoạch cho thuê các nhãn hàng, ngành hàng các TTTM, hoạt động vận hành, chính sách cho thuê của các TTTM đối thủ để qua đó đề xuất, tham mưu BGĐ phương hướng, chính sách cho thuê, phát triển TTTM phù hợp với tình hình thực tế.
Nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh, phát triển và biến động của các khách thuê trên thị trường bán lẻ để kịp thời có những báo cáo cập nhật, đề xuất, tham mưu cần thiết tới BGĐ TTTM.
Đưa ra và đề xuất những chính sách cho thuê/ điều chỉnh tiền thuê phù hợp với TTTM theo từng thời điểm thị trường bán lẻ, thị trường cho thuê TTTM để nâng cao doanh thu, bảo vệ và cải thiện hiệu quả hoạt động cho thuê trước những biến động, thay đổi của thị trường.
Duy trì chăm sóc và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối tác thuê hiện tại, mở rộng quan hệ hợp tác với những đối tác thuê tiềm năng mới, đặc biệt là những đối tác thuê có hệ thống chuỗi lớn, đảm bảo hoạt động thuê bền vững và mở rộng cơ hội hợp tác, tăng doanh thu cho thuê cho TTTM.
Quản lý tốt và chủ động hoạt động cho thuê, nắm bắt kịp thời các trường hợp tiềm ẩn xảy ra biến động mặt bằng, tiền thuê, công nợ để sớm có phương án, giải pháp kịp thời tránh/giảm thiểu thiệt hại tối đa tới TTTM.
Quản lý tốt hợp đồng thuê với các đối tác thuê TTTM, đưa ra được các phương án tiền thuê, chính sách thuê, khách thuê mới phù hợp để cải thiện & bình ổn doanh thu cho thuê TTTM khi gia hạn/ ký mới với đối tác thuê.
Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác đàm phán các điều khoản thuê, đơn thư với đối tác thuê phù hợp với chủ trương, chính sách của BGĐ
Đề xuất, phối hợp với bộ phận Marketing trong công tác thiết kế, xây dựng và đưa ra được các chương trình khuyến mại, sự kiện nhằm thu hút khách mua sắm tới TTTM, gián tiếp/ trực tiếp hỗ trợ các gian hàng tăng doanh thu.
Chịu trách nhiệm nghiên cứu, biên soạn các văn bản như: Thư mời thuê, Phụ lục, Hợp đồng, đảm bảo công tác quản lý, quản trị rủi ro có hiệu quả trong quan hệ pháp lý giữa Bên thuê và Bên cho thuê trong suốt thời hạn thuê theo các quy định tại Hợp Đồng thuê có hiệu lực và theo quy định của Pháp luật.
Quản lý tốt công tác thu nợ tiền thuê hàng tháng theo chỉ tiêu đề ra, các thời hạn thanh toán của các gian hàng. Hạn chế tối đa xảy ra các trường hợp nợ đọng hoặc có khả năng nợ đọng, sớm & kịp thời đưa ra được các phương án xử lý nợ có hiệu quả.
Thực hiện và tổng hợp các báo cáo theo yêu cầu của BGĐ/ Ban TGĐ.
Lập kế hoạch cho thuê, doanh thu cho thuê hàng năm theo chủ trương, chỉ tiêu của BGĐ và hoàn thành kế hoạch đề ra.
Thực hiện tốt công tác quản lý, đào tạo kỹ năng, hướng dẫn chuyên môn, kinh nghiệm xử lý vấn đề, phân tích tình huống, cải thiện hiệu quả công việc, kết quả kinh doanh cho đội ngũ CBNV trong phòng, đảm bảo thực hiện công việc chính xác, đúng chủ trương và tiêu chí đề ra của BGĐ TTTM trong quá trình tác nghiệp với các khách thuê/ gian hàng và phối hợp nội bộ giữa các phòng ban công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Điều hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing.
- Giới tính: Nam/ Nữ
- Độ tuổi khuyến nghị: 30 đến 45 tuổi
- Ngoại hình: Ưa nhìn, trang phục lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát
- Nói năng lưu loát, rõ ràng, không nói ngọng nói lắp, giọng địa phương.
- Ngoại ngữ trình độ chuẩn B quốc tế trở lên theo các tiêu chuẩn giáo dục Đại học hiện nay (4 kỹ năng), hoặc có trình độ Tiếng Anh giao tiếp thành thạo 4 kĩ năng ở cấp độ Pre-Advance trở lên.
- Tin học: sử dụng được thành thạo Microsoft Office (Excel, word, power point).
- Có từ 04 năm kinh nghiệm vị trí Team Leader/Phó phòng hoặc các vị trí tương đương tại các TTTM có quy mô tương tự hoặc lớn hơn.
- Có hiểu biết nhất định về pháp luật thương mại, luật kinh doanh BĐS và có khả năng đọc hiểu, điều chỉnh cho phù hợp với công việc.
- Có khả năng giao tiếp lưu loát, thuyết trình, nghe-nói-đọc-viết tốt, trôi chảy;
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp, tổ chức công việc khoa học và hiệu quả;
- Có khả năng nắm bắt công việc, tư duy nhạy bén, phù hợp kinh doanh;
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt;
- Có năng lực quản lý, lãnh đạo, đào tạo nhân sự;
- Có khả năng phân tích, phán đoán và giải quyết vấn đề hiệu quả;
- Chủ động và tích cực trong công tác chuyên môn;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, chỉn chu, nhiệt huyết và cầu tiến;
- Ưu tiên ứng viên đi làm được ngay.

Tại Công ty Cổ phần Savico Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Savico Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Savico Hà Nội

Công ty Cổ phần Savico Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 07-09 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job306242
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty cổ phần Memon
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Công Nghệ UPPOW (UPPOW.,JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Công Nghệ UPPOW (UPPOW.,JSC)
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
6.8 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CAREACE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Cen Academy
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Trường Ngôi Sao Hoàng Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty CP vận tải ô tô số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP vận tải ô tô số 2
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Yonah Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Yonah Education
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 38 Triệu Công Ty TNHH Kỹ Thuật Kim Loại Lihai
25 - 38 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY 1998
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Hộ Kinh doanh Massage Quý Ông làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Hộ Kinh doanh Massage Quý Ông
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Alphaway Technology
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm