Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 8 Tòa Báo Nông Thôn Ngày Nay. Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Bóc tách khối lượng, lập dự toán, lên báo giá các hạng mục thi công dự án. Lập ngân sách chi tiết của dự án;
Tổ chức lập, kiểm tra và trình duyệt hồ sơ thanh quyết toán, kiểm soát hồ sơ thanh toán;
Giám sát và tổng hợp báo cáo khối lượng thực hiện hợp đồng;
Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, điều chỉnh ngân sách dự án theo sự thay đổi và trình phê duyệt;
Một số công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.
Sẽ xuống dự án nhiều hơn làm văn phòng ít hơn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 03 đến 05 năm kinh nghiệm tại các dự án nhà xưởng công nghiệp;
Kiến thức về quản lý hợp đồng, thanh quyết toán;
Sử dụng tốt tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành;
Nhiệt tình và chịu được áp lực cao trong công việc;
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá xét thưởng hàng năm từ 1- 6 tháng lương (căn cứ hiệu quả công việc, mức độ cống hiến, thời gian làm việc,....), thưởng các dịp lễ tết, hỗ trợ tiền ăn ca,...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Pháp luật và quy chế công ty: đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN, nghỉ phép hàng năm, du lịch, dã ngoại, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết ....; công ty định kỳ chủ động đánh giá xét tăng lương hàng năm;
Được đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề và phát triển bản thân;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI