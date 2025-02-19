Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 Tòa Báo Nông Thôn Ngày Nay. Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Bóc tách khối lượng, lập dự toán, lên báo giá các hạng mục thi công dự án. Lập ngân sách chi tiết của dự án;

Tổ chức lập, kiểm tra và trình duyệt hồ sơ thanh quyết toán, kiểm soát hồ sơ thanh toán;

Giám sát và tổng hợp báo cáo khối lượng thực hiện hợp đồng;

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, điều chỉnh ngân sách dự án theo sự thay đổi và trình phê duyệt;

Một số công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Sẽ xuống dự án nhiều hơn làm văn phòng ít hơn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, kinh tế xây dựng;

Có từ 03 đến 05 năm kinh nghiệm tại các dự án nhà xưởng công nghiệp;

Kiến thức về quản lý hợp đồng, thanh quyết toán;

Sử dụng tốt tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành;

Nhiệt tình và chịu được áp lực cao trong công việc;

Quyền Lợi

- Mức lương Thỏa thuận theo năng lực

Đánh giá xét thưởng hàng năm từ 1- 6 tháng lương (căn cứ hiệu quả công việc, mức độ cống hiến, thời gian làm việc,....), thưởng các dịp lễ tết, hỗ trợ tiền ăn ca,...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định Pháp luật và quy chế công ty: đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN, nghỉ phép hàng năm, du lịch, dã ngoại, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết ....; công ty định kỳ chủ động đánh giá xét tăng lương hàng năm;

Được đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề và phát triển bản thân;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển

