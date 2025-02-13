Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO
- Thanh Hóa: Nghỉ mát hàng năm, du lịch nước ngoài, sinh nhật, ngày lễ tết.... Chính sách bảo hiểm theo quy định của luật bảo hiểm sau thời gian thử việc từ 1
- 2 tháng, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng hệ thống bán hàng tại quy vực Thanh Hoá trở vào cho các tỉnh Miền Trung
• Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ TDV, huấn luyện kỹ năng bán hàng cho TDV, lên lịch làm việc đi địa bàn cùng TDV
• Xây dựng chương trình bán hàng theo kế hoạch tháng/ quý khu vực Thanh Hoá, Nghệ An và các tỉnh Miền Trung
• Triển khai bán hàng khu vực Thanh Hoá và các tỉnh Miền Trung
• Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng với từng nhà thuốc/đại lý/ nhà phân vối và TDV tại khu vực phụ trách.
• Triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing với hệ thống và khách hàng
• Thu thập các thông tin về khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
• Theo dõi và đôn đốc Nhân viên đạt chỉ tiêu ngày, tuần và tháng
• Xây dựng chính sách lương thưởng chao hệ thống dưới quyền
• Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết kịp thời những thắc mắc của khách hàng
• Tìm kiếm, thay thế NPP, TDV trong khu vực được phụ trách.
• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng quản lý, đào tạo.
• Có kỹ năng đàm phán thuyết phục
• Kỹ năng chăm sóc khách hàng, lắng nghe, phản hồi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 25 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO
