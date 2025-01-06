Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
- Hà Nội: Tòa International Centre, 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách về Đào tạo cho Khối Văn phòng và Khối Vận hành kinh doanh (Siêu thị WinMart/Cửa hàng WinMart+)
1. Phát triển chương trình và nguồn lực đào tạo
Phát triển chương trình đào tạo:
- Phân tích và tổng hợp nhu cầu, đề xuất đào tạo
- Xây dựng các tài liệu đào tạo, nhận chuyển giao các chương trình đào tạo của Tập đoàn/Công ty/Đối tác; Đào tạo chuyển giao lại cho giảng viên nội bộ.
Phát triển đội ngũ đào tạo: Quy hoạch số lượng giảng viên/thẩm định viên và đối tác, tổ chức tìm kiếm, thẩm định và phát triển đội ngũ giảng viên/thẩm định viên
Phát triển đội ngũ đào tạo:
Phát triển các phương tiện hỗ trợ triển khai đào tạo
- Tổ chức triển khai ứng dụng các phương tiện/mô hình đào tạo mới
- Đề xuất quy hoạch cơ sở vật chất đào tạo
- Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo
2. Triển khai chương trình đào tạo
- Tổ chức triển khai, kiểm soát tiến độ và chất lượng các chương trình đào tạo
- Tham gia viết bài và truyền thông về đào tạo để lan tỏa văn hóa học tập đến toàn thể CBNV.
- Theo dõi hoạt động đào tạo nghề tại các cửa hàng/bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI