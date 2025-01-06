Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa International Centre, 17 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách về Đào tạo cho Khối Văn phòng và Khối Vận hành kinh doanh (Siêu thị WinMart/Cửa hàng WinMart+)
1. Phát triển chương trình và nguồn lực đào tạo
Phát triển chương trình đào tạo:
- Phân tích và tổng hợp nhu cầu, đề xuất đào tạo
- Xây dựng các tài liệu đào tạo, nhận chuyển giao các chương trình đào tạo của Tập đoàn/Công ty/Đối tác; Đào tạo chuyển giao lại cho giảng viên nội bộ.
Phát triển đội ngũ đào tạo: Quy hoạch số lượng giảng viên/thẩm định viên và đối tác, tổ chức tìm kiếm, thẩm định và phát triển đội ngũ giảng viên/thẩm định viên
Phát triển đội ngũ đào tạo:
Phát triển các phương tiện hỗ trợ triển khai đào tạo
- Tổ chức triển khai ứng dụng các phương tiện/mô hình đào tạo mới
- Đề xuất quy hoạch cơ sở vật chất đào tạo
- Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo
2. Triển khai chương trình đào tạo
- Tổ chức triển khai, kiểm soát tiến độ và chất lượng các chương trình đào tạo
- Tham gia viết bài và truyền thông về đào tạo để lan tỏa văn hóa học tập đến toàn thể CBNV.
- Theo dõi hoạt động đào tạo nghề tại các cửa hàng/bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

