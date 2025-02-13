Tuyển Quản lý TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Linh Trang Số 1 ngõ 6 Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu các tiêu chuẩn, phục vụ công tác đánh giá chứng nhận ISO; chứng nhận sản phẩm;

• Tiến hành đánh giá chứng nhận ISO: hệ thống quản lý chất lượng/hệ thống quản lý môi trường/ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm/ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO về các tiêu chuẩn ISO 9001,14001,22000,45001, HACCP,…);

• Đi công tác tại các doanh nghiệp;

• Hoàn thiện hồ sơ đánh giá sau khi đi công tác;

• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐẠI HỌC các ngành liên quan đến ngành công nghệ thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi, môi trường, an toàn lao động, bảo hộ lao động…)

• Khả năng đọc và giao tiếp những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh

• Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm QA/QC nhà máy.

• Ghi chép, giao tiếp, thu thập thông tin trong quá trình đánh giá chứng nhận

• Tuân thủ theo các quy định và nguyên tắc của tổ chức.

• Kỹ năng mềm trong giao tiếp, thuyết trình và phân tích.

Tại TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

