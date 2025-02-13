Tuyển Quản lý TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
- Hà Nội: Tòa nhà Linh Trang Số 1 ngõ 6 Trần Quốc Hoàn
- Cầu Giấy
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu các tiêu chuẩn, phục vụ công tác đánh giá chứng nhận ISO; chứng nhận sản phẩm;
• Tiến hành đánh giá chứng nhận ISO: hệ thống quản lý chất lượng/hệ thống quản lý môi trường/ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm/ hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO về các tiêu chuẩn ISO 9001,14001,22000,45001, HACCP,…);
• Đi công tác tại các doanh nghiệp;
• Hoàn thiện hồ sơ đánh giá sau khi đi công tác;
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Khả năng đọc và giao tiếp những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh
• Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm QA/QC nhà máy.
• Ghi chép, giao tiếp, thu thập thông tin trong quá trình đánh giá chứng nhận
• Tuân thủ theo các quy định và nguyên tắc của tổ chức.
• Kỹ năng mềm trong giao tiếp, thuyết trình và phân tích.
Tại TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
