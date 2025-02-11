Tuyển Quản lý Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Tham gia lập các bản kế hoạch liên quan đến hoạt động sản xuất, những kế hoạch này bao gồm nhiều hạng mục khác nhau.

- Điều phối, quản lý quá trình sản xuất sao cho hợp lý, đảm bảo chất lượng của đơn hàng trong quyền hạn theo kế hoạch.

- Báo cáo và xử lý các vấn đề liên quan đến sản xuất sản phẩm.

- Kiểm tra, giám sát chất lượng của sản phẩm, hàng hóa sau khi sản xuất, đảm bảo được sự đồng bộ về tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm, v.vv..

- Điều chỉnh, khắc phục kịp thời những sự cố có thể xảy ra trong quy trình sản xuất.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.