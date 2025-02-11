Tuyển Quản lý Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Merchize
- Hà Nội: Toà nhà CT1B Mon City, phố Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Tham gia lập các bản kế hoạch liên quan đến hoạt động sản xuất, những kế hoạch này bao gồm nhiều hạng mục khác nhau.
- Điều phối, quản lý quá trình sản xuất sao cho hợp lý, đảm bảo chất lượng của đơn hàng trong quyền hạn theo kế hoạch.
- Báo cáo và xử lý các vấn đề liên quan đến sản xuất sản phẩm.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng của sản phẩm, hàng hóa sau khi sản xuất, đảm bảo được sự đồng bộ về tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm, v.vv..
- Điều chỉnh, khắc phục kịp thời những sự cố có thể xảy ra trong quy trình sản xuất.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề.
- Cẩn thận, chịu khó trong công việc.
- Chịu được áp lực công việc, có thể tăng ca.
Tại Công ty Merchize Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Merchize
