Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Đồng Nai thu nhập 300 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.
Mức lương
300 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Sonadezi Building, Đường số 1, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 300 - 800 USD
- Thực hiện các thủ tục khai hải quan hàng xuất khẩu/nhập khẩu tại các chi cục trong và ngoài cửa khẩu.
- Đăng ký (nộp) giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).
- Đăng ký kiểm dịch thực vật đối với hàng xuất khẩu/nhập khẩu.
- Thực hiện đối chiếu phối hợp với chứng từ tại văn phòng để kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ trong quá trình thông quan hàng hóa.
Với Mức Lương 300 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các ngành liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa và làm thủ tục hải quan tối thiểu 1 năm
- Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt
- Sẵn sàng làm việc với áp lực cao
- Khả năng giao tiếp giỏi
- Anh văn đọc hiểu các chứng từ, thủ tục hải quan
Địa điểm nộp hồ sơ:
TMC Đồng Nai: Phòng 11, Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, KCN Biên Hòa 1, TP. BIên Hòa, Đồng Nai
Tại Thami Shipping & Airfreight Corp. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.
