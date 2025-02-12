Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Đồng Nai thu nhập 300 - 800 USD

Mức lương 300 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Sonadezi Building, Đường số 1, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

- Thực hiện các thủ tục khai hải quan hàng xuất khẩu/nhập khẩu tại các chi cục trong và ngoài cửa khẩu.

- Đăng ký (nộp) giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

- Đăng ký kiểm dịch thực vật đối với hàng xuất khẩu/nhập khẩu.

- Thực hiện đối chiếu phối hợp với chứng từ tại văn phòng để kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ trong quá trình thông quan hàng hóa.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các ngành liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa và làm thủ tục hải quan tối thiểu 1 năm

- Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt

- Sẵn sàng làm việc với áp lực cao

- Khả năng giao tiếp giỏi

- Anh văn đọc hiểu các chứng từ, thủ tục hải quan



Địa điểm nộp hồ sơ:

TMC Đồng Nai: Phòng 11, Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, KCN Biên Hòa 1, TP. BIên Hòa, Đồng Nai

Tại Thami Shipping & Airfreight Corp. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.

