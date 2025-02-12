Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Đồng Nai thu nhập 300 - 800 USD

Thami Shipping & Airfreight Corp.
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Thami Shipping & Airfreight Corp.

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.

Mức lương
300 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Sonadezi Building, Đường số 1, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 300 - 800 USD

- Thực hiện các thủ tục khai hải quan hàng xuất khẩu/nhập khẩu tại các chi cục trong và ngoài cửa khẩu.
- Đăng ký (nộp) giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).
- Đăng ký kiểm dịch thực vật đối với hàng xuất khẩu/nhập khẩu.
- Thực hiện đối chiếu phối hợp với chứng từ tại văn phòng để kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ trong quá trình thông quan hàng hóa.

Với Mức Lương 300 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các ngành liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa và làm thủ tục hải quan tối thiểu 1 năm
- Kỹ năng đàm phán thuyết phục tốt
- Sẵn sàng làm việc với áp lực cao
- Khả năng giao tiếp giỏi
- Anh văn đọc hiểu các chứng từ, thủ tục hải quan

Địa điểm nộp hồ sơ:
TMC Đồng Nai: Phòng 11, Tầng 8, tòa nhà Sonadezi, KCN Biên Hòa 1, TP. BIên Hòa, Đồng Nai

Tại Thami Shipping & Airfreight Corp. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thami Shipping & Airfreight Corp.

Thami Shipping & Airfreight Corp.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 - 25A Đường số 81, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (gần siêu thị Lotte)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

