Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới tại Hà Nội và các tỉnh khác (shop chưa bán sản phẩm của mình, các sỉ chưa nhập hàng, các shop sale chưa làm việc ... )
Tiếp nhận database của khách hàng tiềm năng, cập nhập và quản lý dữ liệu khách hàng.
Chăm sóc khách hàng lẻ bằng cách gọi điện cung cấp thông tin về chương trình ưu đãi/ hội thảo sản phẩm nếu có và liên hệ khách hàng giới thiệu sản phẩm theo danh sách data có sẵn của công ty.
Seeding sản phẩm, tư vấn sản phẩm trên các hội nhóm sỉ lẻ thức ăn thú cưng, các hội nhóm về thú cưng.
Tìm kiếm xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài
Chăm sóc khách hàng trước và sau mua hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt, không nói ngọng, nói lắp
Ứng viên tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên các ngành Kinh Tế là một điểm cộng
Kỹ năng đàm phán, tư vấn, thuyết phục khách hàng
Có kỹ năng tiếp cận, tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt: word, excel,...
Yêu thích công việc và muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.7800.000VNĐ+thưởng doanh số
Lương tháng 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần.
Được đóng BHXH, nghỉ phép năm khi vào chính thức theo quy định của Nhà nước
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ Chủ nhật
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Các chế độ khác theo quy định chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 116 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sale-online-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243847
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tami Natural Home
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tami Natural Home
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm May Exports VN
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
May Exports VN
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thời Trang Chicland
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Thời Trang Chicland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Steve Mille
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Steve Mille
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 104 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tami Natural Home
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tami Natural Home
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm May Exports VN
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
May Exports VN
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thời Trang Chicland
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Thời Trang Chicland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Steve Mille
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Steve Mille
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất