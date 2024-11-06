Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 116 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới tại Hà Nội và các tỉnh khác (shop chưa bán sản phẩm của mình, các sỉ chưa nhập hàng, các shop sale chưa làm việc ... )

Tiếp nhận database của khách hàng tiềm năng, cập nhập và quản lý dữ liệu khách hàng.

Chăm sóc khách hàng lẻ bằng cách gọi điện cung cấp thông tin về chương trình ưu đãi/ hội thảo sản phẩm nếu có và liên hệ khách hàng giới thiệu sản phẩm theo danh sách data có sẵn của công ty.

Seeding sản phẩm, tư vấn sản phẩm trên các hội nhóm sỉ lẻ thức ăn thú cưng, các hội nhóm về thú cưng.

Tìm kiếm xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài

Chăm sóc khách hàng trước và sau mua hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt, không nói ngọng, nói lắp

Ứng viên tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên các ngành Kinh Tế là một điểm cộng

Kỹ năng đàm phán, tư vấn, thuyết phục khách hàng

Có kỹ năng tiếp cận, tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt: word, excel,...

Yêu thích công việc và muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.7800.000VNĐ+thưởng doanh số

Lương tháng 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần.

Được đóng BHXH, nghỉ phép năm khi vào chính thức theo quy định của Nhà nước

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ Chủ nhật

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Các chế độ khác theo quy định chung của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin