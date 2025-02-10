Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Getz Bros & Co. (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

• Mở rộng nguồn khách hàng để phát triển doanh số và lợi nhuận

• Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ khách hàng,

• Duy trif mối quan hệ thân thiết với khách hàng để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

• Lập kế hoạch hàng tuần/hàng tháng theo quy định. Luôn cập nhật thông tin tiếp xúc/ thăm khách hàng trong báo cáo để có các kế hoạch hỗ trợ kịp thời.

• Nắm bắt kỹ các nhu cầu của khách hàng; lập các dự báo đơn đặt hàng nhằm hỗ trợ Công ty trong việc quản lý tốt hàng tồn kho.

• Phối hợp và hỗ trợ bộ phận Vận hành để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

• Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,…;

• Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kinh doanh/Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ; tuổi từ 24 trở lên.

• Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học, Kỹ thuật hóa học hoặc liên quan. Các chuyên ngành khác như Quản trị kinh doanh, Kinh tế sẽ được xem xét với kinh nghiệm làm việc có liên quan.

• Hiểu biết về Quy trình bán hàng trong lĩnh vực hóa chất hoặc lĩnh vực liên quan.

• Ứng viên quen thuộc với các sản phẩm TiO2 và nhựa cho ngành sơn sẽ ưu tiên tuyển dụng.

